中壢警「雷霆除暴」強勢出擊 寒假守護青少年全面掃蕩不法

為防制青少年誤入不當場所及遏止不法犯罪，中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務。





寒假期間，為防制青少年誤入不當場所及遏止不法犯罪，中壢警分局持續執行「雷霆除暴」專案勤務，動員逾 100 名警力，結合刑事警察大隊、保安警察大隊、交通警察大隊及外事科等桃警團隊警力，針對轄內青少年易聚集處所加強臨檢作為，並在 6 條主要聯外道路設置路檢點，同步對轄內 18 處臨檢點，並結合 22 組巡邏網 以優勢警力於轄境內實施臨檢盤查，採取「對外封鎖、對內清查」方式，全力淨化治安，守護青少年寒假安全。

廣告 廣告

中壢警分局(24-30日)共計查獲各類刑案 110 件 101 人，其中包含酒後駕車 6 件 6 人、毒駕 2 件 1 人、毒品案件 22 件 21 人、詐欺案件 29 件 29 人，另查獲通緝犯 35 件 28 人，展現警方持續強勢執法、全面打擊犯罪的決心。

在掃蕩妨害風化方面，中壢警分局亦加強查緝不法性交易行為。中福及自強派出所於本月 27 日，分別在中美路二段及環中東路查獲妨害風化案件，將媒介性交易的 47 歲王男及39 歲羅男依妨害風化罪嫌移送偵辦，另將從事半套性交易之43歲阮女及35歲高女依社會秩序維護法裁罰。

中壢警分局指出，分局今年 1 月份共受理詐欺案件 342 件，其中僅「假網拍詐欺」即高達 103 件，占比約 30%。分析發現，詐騙接觸管道多透過 Facebook、Threads 等社群平台，被害族群以 20 至 25 歲學生族群 為主，常見手法包括「僅需支付運費即可取得免費商品」、「購買偶像周邊商品」及「購買演唱會門票」等。警方呼籲，網路購物務必選擇具官方交易機制的平台，切勿私下轉帳，如有疑慮可撥打 165 反詐騙專線查證。

中壢警分局長林鼎泰表示，寒假期間青少年活動時間增加，警方將持續秉持「雷霆除暴、強勢執法」原則，透過路檢點封鎖、臨檢點清查，全力防制不法犯罪，同時加強反詐騙與法治宣導，提醒青少年朋友應從事正當休閒活動，避免流連不當場所或進行不法行為；也呼籲家長多關心子女行蹤，警民攜手共同守護青少年寒假安全。

更多新聞推薦

● 週末降雨轉冷 氣象專家：下週二好轉週三升溫