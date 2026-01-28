中壢貨車後斗起火 警調查起火原因

記

中壢區普忠路與榮民南路口有部貨車後斗起火，警消趕到撲滅。（照片中壢警局提供）

中壢區普忠路與榮民南路二十八日上午有部大貨車行此路段時，大貨車的後斗突然冒出濃濃的黑煙，警消據報後前往處理並將火勢撲滅，警方表示，所幸無人受傷，至於真正起火原因需進一步調查。

中壢警局二十八日指出，上午九時五十九分警方據報在中壢區普忠路和榮民南路的路口，有部大貨車後方載運的雜物中的後斗，突然冒出濃濃的煙，現年五十五歲的李姓駕駛雖曾企圖撲滅但仍燒起來，警消據報後隨即派員前往，警方並在現場進行交通管制以利滅火。

路過的網友們也將現場貨車司機急著滅火並左右不斷在查看，但似乎無法將火勢撲滅，稍後消防人員起抵現場利用強力水注將火苗撲滅。

警方也初步了解，可能是大貨車未整理清楚，以致有物品燒起來，真正起火原因則需進一步調查清楚。