中壢賓士酒駕心虛拒檢逃逸 闖紅燈狂飆6公里撞進餐廳
桃園市中壢區今(26)日凌晨3時50分許發生驚險警匪追逐，50歲賴姓男子酒後駕駛白色賓士，因違規跨越雙黃線遭中壢警分局攔查，不料賴男竟心虛加速逃逸在市區展開長達6公里的瘋狂逃竄，沿途連闖紅燈，最終在逃亡4分鐘後失控自撞新生路口轉角的餐廳，經查酒測值高達0.68，全案依公共危險罪移送法辦。
賴嫌在逃逸過程中行徑極為瘋狂，從慈惠三街一路狂飆，途經元化路、延平路、中央西路等多條主幹道，總逃逸距離約長達6公里，整個過程僅耗時約4分鐘。最終，賴嫌在左轉進入新生路時，因車速過快失控，直接撞上位於轉角處的一家餐廳，強大撞擊力導致賓士車頭嚴重毀損，員警隨即上前將賴嫌制伏。賴嫌酒測值竟高達0.68，全案警詢後依公共危險罪嫌將賴嫌移送法辦。
中壢分局長林鼎泰強調，酒後駕車本就危害自身及他人生命安全，若再拒檢逃逸、危險駕駛，警方必定依法從嚴究辦，絕不寬貸；也呼籲民眾切勿心存僥倖，飲酒後應善用代駕或大眾運輸，共同維護道路交通安全。
