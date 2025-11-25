中壢車站商圈「舞」力全開！15在地青年團隊大秀舞技

桃園市中壢車站商圈發展協會於11月23日舉辦「DANCE STATION－走進時光機・尋回壢站風華」活動。圖：經發局提供

桃園市中壢車站商圈發展協會於11月23日舉辦「DANCE STATION－走進時光機・尋回壢站風華」活動，結合踩街與舞蹈大賽兩大主軸，吸引超過200名民眾到場參與，為中壢前站街區帶來久違的人潮與熱度。此次活動集結15支18歲以下的在地熱舞團隊共同比拼舞技，活動現場周圍更是有在地商圈店家與異國特色攤位進駐，充滿著文化碰撞與交融現場十分熱鬧。

15支青年隊伍輪番上場，以紮實舞技與舞台魅力贏得陣陣掌聲。圖：經發局提供

活動上午由協會理事長帶領理監事團隊走入街區踩街宣傳，沿途向商家致意並邀請加入商圈行列，期盼透過行動凝聚更多在地力量。隊伍行經街道時，居民與店家紛紛揮手加油，象徵前站特有的人情溫度與社群連結。協會表示，希望透過活動喚起更多民眾重新走進商圈，為街區注入新的生命力。

下午隨著音樂響起，舞蹈大賽正式宣告開始。由三位評審老師以Solo舞碼揭開序幕，現場氣氛瞬間升溫。15支青年隊伍輪番上場，以紮實舞技與舞台魅力贏得陣陣掌聲，觀眾歡呼聲不絕於耳，為前站帶來一場專屬青年的熱力嘉年華。活動最後的摸彩環節更是吸引民眾踴躍參與，以消費挺商圈獲得摸彩券為主軸，鼓勵民眾多多支持商圈店家，隨著獎項抽出，也為整日活動畫下熱鬧句點。

經濟發展局表示，中壢前站商圈在城市生活重心轉移後一度面臨發展困境，但此次看見眾多年輕人以舞蹈與創意重新聚集於街區，令人備感振奮。期盼藉由大型活動的帶動效應，使前站再度成為青年與市民願意停留的生活節點。

中壢前站商圈發展協會理事長湯玟琪則表示，此次活動嘗試將青年流行文化與異國文化元素結合，希望打造與以往不同的前站街區活動樣貌，讓更多人願意再次走入商圈。未來協會也將持續爭取資源，推動更多創新活動，期盼前站商圈逐步恢復往日榮景。

