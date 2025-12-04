中壢車站狼現身！黑包藏針孔偷拍私密處「斯文狼」抓到了 上銬帶回

記者羅欣怡／桃園報導

「斯文男」改造包包裝針孔，偷拍裙下風光。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

有網友日前在《內壢大小事》發文，指出接連兩天都看到一名長相斯文的男子，在中壢火車站附近，標配就是手中提著黑色包包，鎖定裙裝女子，包包內疑似裝了針孔攝影機偷拍裙底風光。中壢警方經過連日追查，3日下午持拘票及搜索票，將該偷拍男子拘提帶回偵辦，詢後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

網友上個月底在《內壢大小事》發文，指出一名男子每天約在早上8時許，就會出現在中壢火車站周遭，隨機尋找目標進行偷拍。24日更拍到男子偷拍女生裙底的證據，但因為不是被害人報案，警方也無法強制觀看他的相機或手機畫面。

男子持黑包包在中壢火車站找目標。（圖／翻攝自《內壢大小事》）

沒想到11月25日，她和朋友一起倒中壢火車站時，又發現該名男子出現在同一地點，原PO報警後，警方到場時男子已經不知所蹤，怒批「我今天光是看到偷拍犯的臉就氣到發抖，很難保持冷靜面對」。

男子犯案用的隨身包。（圖／翻攝畫面）

對此，中壢警方獲報後立即成立專案小組，並主動通知被害女子提告。警方今日指出，經專案小組連日密集蒐證，於昨下午2時25分，持拘票及搜索票將該偷拍男子拘提帶回偵辦，並查扣改裝式針孔攝影機、電腦硬碟、記憶卡等證物，全案警詢後依妨害秘密罪嫌移送法辦。

