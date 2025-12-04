中壢車站「斯文敗類偷拍狼」落網！竟然是累犯

太噁爛！中壢火車站近來出現一位「斯文敗類」偷拍狼，帶著膠框眼鏡、穿著相當斯文，長相也白白淨淨，但卻做出偷拍裙底的惡行，經查他還是累犯，目前已被逮捕到案。

嫌犯偷拍裙底時被人蒐證。（圖／取自內壢大小事）

整起事件源於「內壢大小事」臉書社團，在上月26日的po文，表示該名偷拍狼常出沒在站前的建國路上，穿著都走上班族斯文風，戴著黑色膠框眼鏡，搭配襯衫、西裝褲，都是上午通勤時間出現在站前商圈，然後拿著嵌入針孔攝影機的手提包，偷拍不特定身分女性的裙底，也提供在他犯案時，從旁拍下的蒐證畫面，文章照片一出引發軒然大波，也讓警方注意到。

該名偷拍狼常出沒在中壢火車站商圈。（圖／取自內壢大小事）

中壢分局指出，獲悉此事後立刻成立專案小組，主動找出受害的女子們並請對方到警局、派出所皮告，昨天下午2點35分持拘票跟搜索票，將這位偷拍狼成功逮捕到案，連他拿來偷拍的針孔手提包也一併查扣，順帶也扣下電腦硬碟、記憶卡，一查他竟把中壢火車站犯案的畫面通通存在裡頭，全案偵訊後依涉犯《刑法》妨害秘密等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦，地方上的一個大害就此被成功剷除。

嫌犯將針孔攝影機嵌入手提包偷拍裙底。（圖／警方提供）

中壢分局的分局長林鼎泰表示，偷拍行為嚴重侵害民眾隱私安全，警方對此絕不寬貸。另呼籲民眾若遇有明顯可疑人士靠近或目擊疑似偷拍情事，請務必於第一時間立即撥打110讓警方能第一時間介入處置，或能見義勇為，發揮守望相助精神大聲示警提醒被害人。只要及時通報，警方必定盡速到場，維護民眾權益。

《中天關心您｜拒絕性騷擾及性暴力，尊重身體自主權，請勇敢說不》

◆保護專線：113／110

◆婦女救援基金會：02-2555-8595

◆現代婦女基金會性暴力防治組：02-7728-5098

《中天關心您｜根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科3萬元以下罰金；意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同；前2項之文字、圖畫、聲音或影像之附著物及物品，不問屬於犯人與否，沒收之。》

