中壢追撞車禍 毒駕肇逃遭逮查獲毒品

中壢一男子疑吸毒後駕車肇事被警方逮捕。（中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區龍慈路十八日中午發生一起追撞車禍，肇事翁姓男子心虛想逃逸，但被兩車主攔下，稍後前來處理員警發現翁男車上有毒品，一測才赫然發現翁男有毒駕情事，警方將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。

桃園市中壢區龍慈路十八日中午發生一起車禍，肇事的翁姓男子（四十八歲），追撞兩部小貨車後就下車逃逸，但被兩名被撞的小貨車車主攔下，警方稍後趕到現場處理並將翁姓男子進行調查。

警方表示，經了解，翁姓男子駕駛自小客車沿龍慈路往同慶路方向直行，疑似毒駕，追撞前方二輛自小貨車，事故發生後翁男下車逃逸，但遭兩名車主攔下報警處理。

警方到場後，立即依規定對翁男實施酒測，雖酒測值為０，但警方於車內起獲使用過之喪屍菸彈三顆）、海洛因二包重約兩公克及重約二十克安非它命，警方後也針翁男進行口腔唾液測試，有海洛因及依託咪酯陽性。

中壢警分局長林鼎泰強調，酒駕、毒駕行為嚴重危害自己及其他用路人之人身安全行為，警方必將依法嚴辦，絕不寬貸，並呼籲駕駛人切勿心存僥倖，以免危害自身及其他用路人安全。

全案警詢後，將翁男依涉嫌違反毒品危害防制條例、毒駕及肇事逃逸等罪嫌移送偵辦。