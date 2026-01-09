中壢運動園區滯洪池施工 1/13 起環中東路實施夜間與短期管制

用路人請留意 中壢運動園區滯洪池復舊工程 1/13 起展開。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】為提升中壢地區防洪排水效能，桃園市於中壢運動公園區段徵收範圍內推動滯洪池新建工程。近期配合工程辦理環中東路二段的分隔島、交通號誌及燈桿復舊作業，將分階段實施交通改道管制，提醒用路人提前規劃路線。首波管制自 115 年 1 月 13 日（星期二）晚上 9 時起，於中壢區環中東路二段（自福州路至和祥街口）實施夜間施工改道，預計於隔日上午 6 時恢復原線形通車。

隨後於 1 月 14 日上午 6 時起至 2 月 8 日止，同一路段將持續進行局部復舊施工作業。此階段雖然不影響車輛通行，但施工區域仍會占用部分路幅，請行經用路人務必減速慢行以維安全。此外，配合徐州街口至幸福街口的人行道復舊，施工期間將設置人行管制便道，請行人改道走莒光公園內的既有步道，預計影響至 115 年 4 月底。

這項滯洪池工程自 112 年 10 月開工，總經費約 10 億 9,853 萬元，滯洪容量高達 7.69 萬噸。工程內容包含新建滯洪池、揚水站及下水道箱涵等，全案預計於 115 年年底竣工。完工後將能有效強化區域防洪能力，降低豪雨積淹水風險，為市民打造更安全的公共環境。新工處呼籲，施工期間造成不便敬請見諒，請民眾遵循交維指引通行。(圖/新工處提供)