中壢醉男闖店奪刀喊：我要殺人！警神速壓制

12月24日傍晚，桃園市中壢區發生一起酒後持刀鬧事案件。根據警方調查，事件發生於晚間6時55分許，42歲林姓男子疑似不勝酒力，先是闖入忠孝路上一間店家，情緒激動地大聲喊叫要殺人等語，並趁機拿走店內一把菜刀後衝出店外。

林男持刀沿街行走，途中以菜刀攻擊路邊停放車輛，造成汽車及機車各一輛毀損。有民眾行經中壢區福德路時，目睹林男手持菜刀在路上大搖大擺地攻擊車輛，當場將畫面錄影並立即報警。由於事發地點人來人往，林男的行為引發周邊居民極度恐慌。

廣告 廣告

林男隨後步行至成章一街與福德路口，試圖向另一間店家索取西瓜刀。所幸該店家老闆警覺性高，機警地將林男手中的菜刀收起，並拒絕再提供任何刀具，成功避免事態進一步擴大。

中壢警分局內壢派出所接獲報案後，警網迅速啟動，於1分鐘內抵達現場。警方以優勢警力當場將林男壓制逮捕，並扣押菜刀1把，隨即將其帶回派出所偵訊。

經警方調查，林男的行為已構成嚴重危害公共安全。警詢後，全案依刑法恐嚇公眾罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何危害公共安全的暴力行為，均秉持積極、迅速的精神處理。本次事件警方獲報後即時啟動警網，迅速到場處置，確保民眾生命、身體及財產安全。

林鼎泰呼籲，民眾如發現可疑或危險情事，務必第一時間通報警方，共同維護社會治安。警方將持續強化巡邏與快速應變機制，讓民眾能夠安心生活、放心出門。

更多品觀點報導

暖！員警車站執勤收「高中手寫卡片」謝謝你們保護我們

瑞芳街頭濺血！38歲男遭刺右胸休克命危 嫌犯逃逸警追緝

