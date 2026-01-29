中壢阿伯40萬積蓄險飛走！女兒親證「沒借款」戳破詐團謊言

77歲徐姓老翁欲臨櫃解約定存提領40萬元現金，因不願說明提款用途，引起行員警覺。圖：讀者提供

桃園市中壢區一名77歲徐姓老翁日前到聯邦銀行內壢分行，欲臨櫃解約定存提領40萬元現金，因不願說明提款用途，引起行員警覺，立即通報中壢警分局派員到場關心。起初老翁聲稱款項是要交給女兒使用，卻說詞反覆，且女兒本人向警方說並無借款需求。後續員警進一步了解，才發現老翁其實是被一名使用美女大頭貼的網友要求領錢轉匯國外，明顯是掉入愛情詐騙陷阱。在警銀聯手苦勸後，老翁才驚覺遭詐騙，保住辛苦存下的錢。

老翁其實是被一名使用美女大頭貼的網友要求領錢轉匯國外，明顯是掉入愛情詐騙陷阱。圖：讀者提供

內壢派出所表示，所長陳建龍與警員田軒瑜、王楷嘉接獲銀行通報後，迅速趕赴現場了解情況。老翁向警方說，提款是要交付女兒使用，然而說詞卻前後反覆，警方隨即聯繫其女兒查證，確認並無借款需求。再經進一步檢視老翁手機內社群軟體對話紀錄，發現他與一名大頭貼是美女的網友互動密切，對方以感情關懷讓老翁掉入陷阱，誘導他提領現金轉匯國外，手法與常見感情詐騙高度相符。警方隨即會同行員耐心關懷、層層說明詐騙案例，終於成功說服老翁停止提款，及時攔阻詐騙，保住其40萬元辛苦積蓄。

中壢分局長林鼎泰表示，詐騙集團常透過網路交友、感情培養等方式取得被害人信任，再誘騙交付金錢，呼籲民眾提高警覺，切勿輕信網路交友對象要求匯款或提領現金，如有疑慮可撥打110或165反詐騙專線查證。

