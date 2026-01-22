中壢青埔所互動式宣導 強化學童安全觀念

記者鄧榮坤、劉宏梁／桃園報導

為提升兒童自我保護意識，落實安全教育向下扎根，中壢警分局青埔派出所所長李晟彥帶領警員林嘉達、楊佩旋昨（21）日前往同學家文理短期補習班透過互動式宣導，向學童傳遞重要安全觀念，場面熱絡。

宣導內容依孩子年齡與生活經驗設計，重點包括兒童交通安全，提醒學童遵守交通號誌、落實停看聽原則；並加強陌生人應對觀念，教導孩子不跟陌生人走、不搭乘陌生人車輛，遇到危險情境要提高警覺。警方也向孩子們強調「勇敢說不」的重要性，教導學童在面對讓自己感到不舒服或不安全的狀況時，要大聲拒絕、立即離開並向可信任的大人求助；同時以簡單口訣提醒「糖果NO、餅乾NO、遊戲NO、金錢NO」，建立正確的自我保護觀念。

中壢警分局長林鼎泰表示，兒童安全宣導必須依照不同年齡層、不同生活情境，採取分齡、分眾的方式，才能真正讓孩子聽得懂、記得住、做得到。警方未來將持續走入校園，結合社區資源，透過溫和、互動的方式推動安全教育，讓孩子們能在快樂中學習、在安全中成長，營造讓家長安心的生活環境。

青埔派出所宣導強化兒童安全觀念。（中壢警分局提供）