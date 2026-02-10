中壢青埔救護車鳴笛過路口 與汽車碰撞5人受傷

桃園市中壢區領航北路二段與永春路口發生救護車與小客車車禍。圖：讀者提供

桃園市中壢區領航北路二段與永春路口昨(9)日上午8時25分許發生救護車與小客車車禍，當時青埔消防分隊救護車鳴笛前往執行緊急救護勤務的路程中，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，與駕駛自小客車沿永春路直行往洽溪路方向行駛之34歲吳男發生碰撞。中壢警分局表示，該起事故導致兩台車車頭均有損毀，雙方駕駛、乘客共3人受傷，所幸沒有生命危險，救護車上也沒有傷患。

該起事故導致兩台車車頭均有損毀，雙方駕駛、乘客共3人受傷，所幸沒有生命危險，救護車上也沒有傷患。圖：讀者提供

中壢交通中隊說明，經了解，青埔分隊隊員41歲黃姓男子駕駛救護車，搭載乘客2人，為執行緊急救護勤務，由領航北路二段往棒球場方向快車道直行，當時號誌為紅燈，救護車有鳴笛，然而卻與載有一名乘客、沿永春路直行往洽溪路方向的小客車發生碰撞，雙方駕駛2人及乘客3人皆受傷，救護車上無傷患。經警方到場實施酒測，雙方酒測值均為0。有關詳細肇事原因，尚待警方進一步調查釐清。

當時號誌為紅燈，救護車有鳴笛，然而卻與載有一名乘客、沿永春路直行往洽溪路方向的小客車發生碰撞。圖：讀者提供

中壢分局長林鼎泰呼籲，緊急救護車輛執行勤務時，依法享有道路優先通行權，一般用路人行經路口，遇有救護車、消防車等緊急車輛鳴笛通過時，應減速慢行並禮讓通行，以確保彼此安全。

