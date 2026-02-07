中壢驚傳當街擄人討債 警1小時圍捕救出一家三口

警方抵達現場後，順利救出受困的張男，並當場逮捕鄭男等9名犯嫌。圖：讀者提供

中壢區驚傳當街擄人事件！一名47歲鄭姓男子因不滿49歲張姓男子欠債不還，於本月2日下午2時許，趁張男開車載著妻女前往中壢區中園路購物時，夥同另外8名青少年，分乘三輛車強行攔下並包圍張男車輛。眾目睽睽之下，這群惡徒強行將張男一家三口押上車後隨即揚長而去，民眾目擊嚇得趕緊報案。

中壢警分局接獲報案後迅速啟動應變機制，通報線上所有警力兵分多路展開攔截圍捕。警方憑藉行車動線追蹤，首戰在平鎮區育達路成功攔獲涉案廂型車，率先救出被害人的妻子及女兒。隨後根據其妻提供的線索，得知張男已被帶往平鎮區忠孝路一處民宅限制行動，警方隨即調派警力包抄該處，在案發不到1小時內破門而入。

警方抵達現場後，於當日下午2時50分順利救出受困的張男，並當場逮捕鄭男等9名犯嫌。全案經警方訊後，依妨害自由、傷害等罪嫌將9人移送桃園地方檢察署偵辦。中壢分局長林鼎泰嚴正強調，絕不容許暴力手段處理糾紛，警方將持續強化應變機制，守護社會治安。

