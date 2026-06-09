中壢驚見龍捲風? 專家曝不穩定氣流形成"漏斗雲"

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生活中心／綜合報導

受到鋒面及西南氣流的影響，大氣不穩定，有多位民眾在中壢地區，拍攝到疑似出現龍捲風的現象，引發議論，但專家也認為這並不是龍捲風，而是不穩定天氣所形成的"漏斗雲"。

民眾：「龍捲風很大條欸，我們應該沒事吧。」

塞在交流道上，前方烏雲一片，但仔細一看，這雲怎麼跟龍捲風有點相似。

民眾：「我覺得有點荒謬，台灣好像不太會形成很大的龍捲風，我覺得它可能只是長相類似，但可能不太是實際上（龍捲風），因為我覺得台灣地形，可能不太會產生龍捲風。」

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確實因為大氣不穩定，不是沒可能出現龍捲風，但讓專家鑑定，這還只是龍捲風雛形。





龍捲風來了？！中壢天空驚見巨大雲柱 氣象專家揭真相

全台各地陸續傳出降雨災情。（圖／民視新聞）

中央大學大氣系教授林沛練：「基本上它應該是一個比較像漏斗雲 ，空中的比較弱的龍捲，但是因為它沒有延伸到地面，好像地面也沒什麼災情，所以嚴格上不算是很成型的龍捲風，但是的確是龍捲風的雛形。」

受到梅雨鋒面、強盛西南氣流發威，北台灣多處地區傳出淹水災情，基隆中和路上，一早山坡樹木突然倒塌，掉落位置鄰近公車站牌，議員接獲通報，第一時間到場協助。

基隆市議員（民）施偉政：「樹木沒有完全掉落到地面上，但是這四條高壓纜線，承載著蠻巨大的壓力，剛好又坐落在一個公車站牌的上方，所以呢就儘快的做一些緊急處置。」

就連桃園大園區崙后路與和平西路口，也嚴重淹水。

龍捲風來了？！中壢天空驚見巨大雲柱 氣象專家揭真相

全台各地陸續傳出降雨災情。（圖／民視新聞）桃園市議員（民）游吾和：「昨天晚上的跟今天早上的大雨啊，造成淹水，現場先把可以排水的地方先找出來。」

整條馬路淹成河道，水深將近小腿肚，就連汽車涉水前進也相當吃力。大約一個小時清理完畢，另外在龜山區大坑路三段，大樹橫倒馬路上，大量泥土與碎石散落路面，還好沒有波及人車。





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