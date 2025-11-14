中壢體育園區BOT爭議多 張曉昀議員：巨蛋開發應聚焦民眾需求

【記者范文濱／桃園報導】

市議員張曉昀市政總質詢中指出，中壢體育園區開發案原規劃74.2公頃，體育用地9公頃，其中滯洪池2公頃，實際可供民眾使用僅7公頃。但目前BOT招商案規劃巨蛋場館可容納2.1萬人，民眾可使用運動設施僅832坪，與原先「建構優質運動環境、滿足民眾運動需求」目標差距甚大，市府開發方向前後不一，從多功能室內館與5000席足球場到BOT複合開發，說法多變，亟待釐清。

張曉昀議員並質疑巨蛋場館招商是否已與樂天桃猿隊或其他職業球團洽談，也追問如何評估未來容納人數與營收。她指出，交通規劃仍有缺口，包括龍岡國小舊址停車接駁、城中快速道路與生活圈2號道路經費尚未明朗，若園區124年開幕，是否能同步完成，建議市府務實規劃，以保障民眾便利使用與周邊交通順暢。

廣告 廣告

針對中壢區各項基礎建設，張曉昀議員表示，包括輝煌年代社區排水改善、內壢前站與過嶺重劃區雙黃線、成章二、三街標線修正，以及三中、龍岡、舊明、忠義市民活動中心整修進度。她認為區公所與各局處協調不佳，經費不足、行政效率低落，導致民眾使用權益受影響，甚至出現里長被區長以酒意責罵的荒唐事件。

張曉昀議員強調，中壢體育園區與區域交通規劃攸關市民日常生活，她始終支持巨蛋場館，但呼籲市府確保民眾可實際使用運動設施，完善周邊交通配套，並檢討各行政區工務、民政及交通業務整合效率，避免行政程序拖延或不當設計損害民眾權益，以保障市政品質與公共利益。

更多警政時報報導

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光

【獨家】【精品詐騙風暴】新北警所長未婚妻竟涉417萬精品詐騙 南山區經理喊冤自身亦受害 5500萬連環坑案曝光