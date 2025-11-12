中壢龍岡擬設靶場引地方反彈 于北辰：絕不會變彈藥庫

桃園市議員于北辰。圖：翻攝自臉書

關於國防部在桃園中壢龍岡地區規劃室內靶場，將軍退伍的桃園市議員于北辰今(12)日上午於市政總質詢時透露，這是斥資十幾億元的先進室內靶場，軍方保證是完全室內隔絕噪音也不會有脫靶的子彈飛出，更不可能會有彈藥儲存，軍方很願意與市府溝通，也希望透過市府的管道讓民眾安心。

國防部規劃在桃園興建室內靶場曾引起當地民眾的不安，日前更透過市議員在議會表達反對。軍事背景出身的于北辰上午總質詢時則表示，他曾到軍團了解，這靶場編列的經費是一般軍方靶場的10倍，軍方把錢花在改善可能造成民怨或民眾不安的地方，比如大家最擔心的脫靶子彈飛出來，以及打靶時槍枝的噪音，因為這座靶場是室內的，就可以避免這些問題。

另外大家擔心的打靶彈藥儲存問題，于北辰強調，靶場絕不會有彈藥儲存，連臨時儲存都不會有，打靶的彈藥都是當天由打靶的單位攜入，這事關安全，軍方靶場向來都是這樣做。

于北辰說，其實軍方很願意跟桃園市府說明，也很希望透過市府與民眾溝通。他也提到，自己以前在軍職時，就是負責打靶勤務，他的打靶還包括戰車砲，他很清楚民眾的疑慮以及軍方所遇到的困難。

