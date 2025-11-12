中壢龍岡擬設靶場引地方反彈 于北辰：絕不會變彈藥庫
關於國防部在桃園中壢龍岡地區規劃室內靶場，將軍退伍的桃園市議員于北辰今(12)日上午於市政總質詢時透露，這是斥資十幾億元的先進室內靶場，軍方保證是完全室內隔絕噪音也不會有脫靶的子彈飛出，更不可能會有彈藥儲存，軍方很願意與市府溝通，也希望透過市府的管道讓民眾安心。
國防部規劃在桃園興建室內靶場曾引起當地民眾的不安，日前更透過市議員在議會表達反對。軍事背景出身的于北辰上午總質詢時則表示，他曾到軍團了解，這靶場編列的經費是一般軍方靶場的10倍，軍方把錢花在改善可能造成民怨或民眾不安的地方，比如大家最擔心的脫靶子彈飛出來，以及打靶時槍枝的噪音，因為這座靶場是室內的，就可以避免這些問題。
另外大家擔心的打靶彈藥儲存問題，于北辰強調，靶場絕不會有彈藥儲存，連臨時儲存都不會有，打靶的彈藥都是當天由打靶的單位攜入，這事關安全，軍方靶場向來都是這樣做。
于北辰說，其實軍方很願意跟桃園市府說明，也很希望透過市府與民眾溝通。他也提到，自己以前在軍職時，就是負責打靶勤務，他的打靶還包括戰車砲，他很清楚民眾的疑慮以及軍方所遇到的困難。
更多桃園電子報報導：
其他人也在看
鄉親敲碗盼跟進中彰停班停課 南投縣府給不放假原因
台中市政府、彰化縣政府相繼宣布12日停止上班、上課，同屬中彰投一日生活圈的南投縣12日沒有颱風假，得上班、上課，面對網友至縣長許淑華臉書頻敲碗要颱風假，縣府回應，風力及24小時雨量預測均未達到停班停課標準，12日正常上班、正常上課。中時新聞網 ・ 20 小時前
颱風鳳凰致宜蘭豪雨成災 蔣萬安：可隨時支援 (圖)
受到颱風鳳凰外圍環流及東北季風共伴影響，宜蘭縣蘇澳鎮11日豪雨成災，台北市長蔣萬安12日表示，已致電宜蘭縣政府，若有需要隨時可派人力及機具前去支援。中央社 ・ 6 小時前
日本電影睽違18年再奪盧卡諾金豹獎 《旅與日子》集結雙影后尋覓心靈居所
日本名導三宅唱新作《旅與日子》集結兩位日本金獎影后沈恩敬和河合優實演出，今年8月在盧卡諾影展獲頒最高榮譽金豹獎，是日本電影睽違18年再次奪此殊榮。鏡週刊Mirror Media ・ 5 小時前
馬太鞍溪水暴漲 沖入萬榮鄉明利村 (圖)
受颱風外圍環流及東北季風影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，12日仍有間歇性雨勢，村民發現水量有增加趨勢。中央社 ・ 6 小時前
伊拉克國會大選 專家：結果料不會帶來重大改變
（中央社巴格達11日綜合外電報導）伊拉克今天舉行國會選舉，總理蘇達尼將尋求第2任期；然而，對許多不抱幻想的選民而言，這次選舉只是一個讓既有政黨瓜分伊拉克石油財富的工具。中央社 ・ 7 小時前
【全球大頭條】美參院通過結束政府關門法案 川普稱「重大勝利」｜#鏡新聞
美國聯邦參議院10日終於通過了短期的「撥款法案」，美國政府很有機會在這個星期內重新開門。那現在這項法案，將會送到聯邦眾議院，預計今天或明天就能收到消息。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 7 小時前
迎戰新北耶誕城百萬人潮 侯友宜督軍啟動交通維持計畫
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導 新北市政府為因應即將到來的「2025新北歡樂耶誕城」人潮高峰，已啟動大規模交通維持計畫。市長侯友宜昨（11）日主持道安會報時，指示觀光旅遊局、交通局及警察局等單位，務必從三鐵、公車、YouBike到行人全面納入管制，確保本週五（14日）開城後，板橋及府中活動周邊交通順暢、行人安全無虞。 新北市副市長陳純敬表示，耶誕城...匯流新聞網 ・ 6 小時前
停班課假冒圖卡造成民眾混淆 宜蘭縣府：已報警
（中央社記者沈如峰、潘欣彤宜蘭縣12日電）昨天晚間宜蘭縣政府因綜合考量，至9時許才對外宣布停班停課；但在當晚7時許，就有模仿縣府制式格式的疑似假圖卡，於網路上被大量轉傳，造成民眾混淆與不便。中央社 ・ 7 小時前
台北未放颱風假 台大生兌現承諾「11/16中午發雞排珍奶」
日前一名自稱台灣大學大氣系學生的網友，在臉書社團發出祭品文，預測台北市12日至14日至少會放2天颱風假，還說少一天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就請300份，結果北市一天都沒放、正常上班上課。疑台視新聞網 ・ 5 小時前
裕日車加速電動化布局 新副總上任帶來新戰略
面對全球汽車產業朝電動化與智慧化轉型的浪潮，裕日車也正式啟動「組織升級模式」。董事會宣布由李昌益先生接任副總經理，於114年11月16日正式生效。這位熟悉市場、經驗豐富的業界老將，將為裕日車注入全新動能，帶領團隊穩健前行。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
颱風鳳凰襲台 許淑華說明南投未放假原因 (圖)
颱風鳳凰逼近台灣，南投縣12日正常上班、上課，南投縣長許淑華臉書（Facebook）粉絲專頁遭網友不滿留言「灌爆」，許淑華12日受訪表示，能理解部分民眾希望放假，但依科學數據判斷較正確。中央社 ・ 3 小時前
颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電
（中央社記者黃麗芸台北12日電）颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、370戶停水，相關單位正積極搶險作業。中央社 ・ 5 小時前
桃園男子17年前殺女友 假釋出獄又涉勒斃新女友 (圖)
桃園市李姓男子17年前因殺害歐姓女友遭判刑18年6月入監，於民國108年假釋；李男10日上午至周姓前女友平鎮區住處前要談判，因不滿周女態度、在周女住處附近空地將她勒斃。中央社 ・ 3 小時前
鄭麗文追思白色恐怖 侯友宜：讓台灣民主自由走下去是共識
國民黨主席鄭麗文8日在白色恐怖追思會上追思中共烈士吳石惹議，新北市長侯友宜今（12）日表示，守護中華民國，讓台灣民主自由能夠繼續走下去，這是大家所有人的一個共識，「我們愛這個國家，讓我們台灣的民主自由可以繼續走下去」。中時新聞網 ・ 6 小時前
鄭麗文祭拜共諜報 連勝文：我沒辦法
[NOWnews今日新聞]國民黨主席鄭麗文日前出席統派團體辦的「五〇年代白色恐怖受難者追思秋祭慰靈大會」，但紀念名單中，包含中共在1950年代安插在國民黨政府內的共諜將官吳石，引發黨內反彈。對此，前國...今日新聞NOWNEWS ・ 4 小時前
台北市長穩了！曹興誠向賴清德力薦沈伯洋：他各方面輾壓蔣萬安
[FTNN新聞網]記者吳家豪／台北報導在今年的立委罷免案全力投入的聯電榮譽董事長曹興誠今(11/12)表示，民進黨不分區立委沈伯洋近日遭中共通緝與恐嚇，若兼任民...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
蕭美琴登歐洲議會！他戳破3假消息：造神
[NOWnews今日新聞]副總統蕭美琴日前受邀出訪歐洲，參加「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會並發表演說。外交部長林佳龍全程陪同，他表示，「這次蕭副總統成功踏入歐洲議會，象徵著台歐共創歷史新頁」...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
普發一萬新竹市加碼5000元！全台地方政府加碼進度一次看【不斷更新】
普發1萬元最快11月11日晚上6點入帳！普發一萬共有5類：登記入帳、ATM領現、郵局領現、造冊發放、特定對象直接入帳。地方縣市也傳出呼籲普發現金的聲浪，新竹市代理市長邱臣遠率先表示，向新竹市民發放5000元消費金。台北市議會民進黨團也提案向台北市民普發2.1萬元，引發討論。究竟各地方政府會不會跟進普發現金？Yahoo新聞編輯室整理全台22縣市普發進度，帶你一次了解！Yahoo奇摩新聞編輯室 ・ 1 個月前
中共發布通緝沈伯洋 黃國昌：中國無權抓捕台灣公民
中共指控民進黨立委沈伯洋涉犯「分裂國家罪」，宣布由公安立案偵辦，揚言透過國際刑警組織全球抓捕。總統賴清德期待立法院長韓國瑜站出來率跨黨派立委聲援沈伯洋。民眾黨團總召黃國昌今天表示，中國無權抓捕任何台灣公民，但至今看不到政府作為。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 20 小時前