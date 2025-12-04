中壢龍岡擬設靶場引居民反彈 軍方：計畫尚未定案

國防部計劃在桃園市中壢龍岡地區設置輕兵器室內靶場，引發當地居民強烈反彈，3日晚間說明會現場，火藥味十足。

六軍團政戰主任謝勇維少將表示，「這個案子沒有定案，就只是請廠商來幫我們評估，在這邊蓋房子可不可行。」

在地居民回應，「想都不用想，怎麼會可行呢？住戶這麼多，怎麼會在這搞靶場？對還是不對呀？」

軍方說明因應部隊實彈射擊訓練需求，才在龍昌訓場評估新建輕兵器室內射擊訓練場可行性，規劃採全封閉式設計，除了可滿足全天候訓練運用，也改善傳統靶場的危安風險和噪音問題，說明會後居民仍堅決反對。

在地居民鄭女士說道，「每一個也反對，哪有贊同的。」

在地居民黃先生提及，「當然擔心呀，因為會有流彈的問題呀，你再怎麼蓋他還是會打出來呀。」

中壢龍岡里長吳淑情表示，「我們堅決反對在這邊設置靶場，一定抗爭到底。」

桃園市民政局副局長藍品畯指出，「市府當然可以體諒跟了解，軍方有一些射擊集訓的需求，還有國防的需要，但是必須兼顧民眾在地的一個權益。」

針對六軍團擬在龍岡設置靶場案，民政局表示，市長張善政了解之後，認為附近住宅多加上有多項社福措施，並不適合興建大型室內靶場，建議軍方避開人口密集區另覓地點評估，如需協助，市府也全力配合。