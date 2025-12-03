中壢龍岡擬設靶場 居民說明會開嗆六軍團

桃園龍岡說明會。（圖／TVBS）

國防部計劃在桃園市中壢龍岡地區設置「輕兵器室內靶場」，引發當地居民強烈反彈。3日晚間舉行的說明會上，民眾與民意代表集體表達不滿，指責軍方未事先與社區充分溝通即做出決定。居民擔憂靶場鄰近住宅區將影響生活安全，桃園市議員謝美英更直接質疑軍方決策過程是否經過深思熟慮。整場說明會火藥味十足，反對聲浪遠大於支持聲音。

桃園龍岡說明會。（圖／TVBS）

桃園市中壢龍岡地區居民得知國防部計劃在當地設置「輕兵器室內靶場」後群情激憤，3日晚間的說明會上，里民中心座無虛席。一位住在預定地點僅50公尺外的居民表示，他堅決反對這項計劃，並認為軍方的做法非常可惡。居民們質疑為何要在人口密集區域設置此類設施，許多人更戴著黃色帽子，高舉寫有「拒絕靶場、不要彈藥庫」的抗議牌表達訴求。

出席說明會的民意代表也一致表態反對。國民黨立委魯明哲指出，軍方預算書上明確寫明此類設施應「避開人群避免民怨」，質問軍方現場是否看到「滿滿民怨」。桃園市議員蘇翠芸表示，平鎮地區完全不知情，她已動員龍岡10個里的里長共同關注此事。桃園市議員謝美英則更直接地批評：「軍方做事情是沒有再用腦袋思考的嗎？」並建議軍方直接結案放棄此計劃。

國民黨立委魯明哲。（圖／TVBS）

軍方代表六軍團少將主任謝勇維試圖解釋時表示該案已經發包，但立即遭到居民打斷，居民大聲反駁「想都不用想怎麼可行，住戶這麼多你搞靶場」。面對強烈反對聲浪，軍方強調計劃尚未定案，目前正在聽取地方建議。

陸軍六軍團少將謝勇維。（圖／TVBS）

桃園市民政局副局長藍品峻在會中表達市府立場，他表示市長最重視的是民眾福祉。整場說明會中，反對的聲音遠大於贊同的聲音，顯示此計劃在當地推行將面臨極大阻力。軍方表示將持續與民眾溝通，但居民態度堅決，使得這場說明會在緊張氣氛中結束。

