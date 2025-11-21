中壢龍岡路自小客突撞停車取物婦人與路旁機車 肇因待查
記者丘安／中壢報導
桃園市中壢區龍岡路一段二十日下午，一部從中壢往龍岡方向行駛自小客在龍岡路一段不知何故往停在路邊待人取物的自小客撞上去，造成正在取物的莊姓女子全身多處擦、挫傷，送醫救治，警方稍後測試駕駛自小客的劉姓男子酒測值，酒測值為零，詳細肇事原因尚待釐清。
據中壢警分局交通中隊指出，二十日下午一時，警方獲報在龍岡路一段有交通事故發生，立即派員前往處理，經警方初步了解，是名現年二十歲劉姓男子駕駛自小客車沿龍岡路一段往龍岡路二段方向直行，卻將停放於路邊等親友從自小客車取物的自小客發生交通事故。
由於，劉姓男子所駕駛的自小客，先撞路邊停放自小客車力道不小，結果也把停在路邊的七部機車撞倒，駕駛自小客的劉姓男子手部及面部都有擦、挫傷，而到路邊停車取物的莊姓女子（六十九歲）有多處擦、挫傷。
中壢消防隊據報後也派員前往，消防人員說，現場莊姓女子受傷，救護人員先給予清洗傷口、包紮止血等救護處置後，由救護車送往國軍桃園總醫院，所幸莊女意識清楚。
警方稍後也表示，經警方酒測後，劉姓男子酒測值為零，詳細肇事原因則需待警方進一步調查釐清。
