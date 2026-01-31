中壢龍福宮遷建落成 蘇俊賓：公共建設與信仰文化可並進

桃園市副市長蘇俊賓今(31)日上午前往中壢區，出席「中壢龍福宮遷建落成暨福德正神登龕盛典」。蘇俊賓表示，龍福宮守護地方逾半世紀，在都市發展與重大公共建設推進的過程中，能夠兼顧信仰保存與文化延續實屬難得，此次遷建圓滿完成，也可作為市政府未來延續文化、信仰與公共建設並進的重要參考。

蘇俊賓指出，城市發展過程中，往往伴隨著重大公共建設的展開，但如何在建設推進之際，妥善保留地方長年累積的信仰與文化，是市府必須嚴肅面對的課題。龍福宮的遷建歷程，歷經超過七年的溝通與協調，是難得的機緣，也是一段集結地方力量的過程。他特別感謝桃園市議會議長邱奕勝，身兼龍福宮榮譽主委，在遷建期間持續給予大力支持，與彭武活主委、地方人士一步步克服困難，才能讓這近半世紀以來的信仰得以延續、文化得以保存。

蘇俊賓進一步指出，此次遷建落成盛典，不僅展現硬體建築的完成度，活動內容更充分體現對客家文化的重視與傳承。透過軟體活動深化文化內涵，特別邀請長年致力於客家戲曲推廣的「景勝戲劇團」演出經典客家大戲，並由創設於日治時期、歷史悠久的客家傳統詩社「以文吟社」進行客語吟詩，展現百年文化底蘊。桃園市客家諮詢委員何石松長期投入文化傳承工作，也讓現場信仰活動與客家文化相互輝映，意義更加深遠。

副市長蘇俊賓與眾貴賓共同參與揭牌儀式，見證龍福宮遷建落成的重要時刻。圖：客家事務局提供

客家局表示，中壢龍福宮自民國65年起即為龍興里居民的重要信仰中心，因應都市發展進行遷建後，新廟坐落於中壢運動園區「兒一公園」內。建築設計由年輕建築師操刀，融合簡約現代風格與周邊綠地景觀，並搭配夜間景觀照明，呈現白天莊嚴、夜晚溫潤的不同風貌，成為結合公共空間與信仰生活的嶄新文化節點。

