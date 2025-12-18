中壢、八德警聯手破獲市值逾億元毒品案 持11公斤海洛因泰籍移工遭起訴

【警政時報 崔兆慧／桃園報導】桃園市警局中壢分局與八德分局日前跨區聯手破獲重大毒品案件，查扣第一級毒品海洛因總毛重逾 11 公斤、市值超過新臺幣 1 億元，全案日前已由桃園地檢署偵結並提起公訴。

中壢分局與八德分局共同偵破毒品工廠與泰籍移工運輸毒品案件，查扣第一級毒品海洛因逾11公斤。（記者翻攝）

警方表示，中壢分局先接獲民眾檢舉，指稱有泰國籍移工疑涉毒品不法，中壢警方立即組成專案小組，會同八德分局偵查隊深入追查。專案小組於 113 年 10 月在八德區介壽路一處出租套房查獲關鍵證物，現場黑色旅行箱內共藏有 32 包白色粉末，經拉曼光譜儀檢測，全數為第一級毒品海洛因，總毛重超過 11 公斤，並查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具。

廣告 廣告

後續調查發現，涉案的 26 歲泰籍移工沙姓男子於案發後即潛逃出境，但警方鎖定另一名 27 歲泰籍移工帕姓男子持鑰匙進出該處，涉有重嫌。警方報請桃園地檢署指揮偵辦，持拘票於中壢區福嶺路一帶將帕男拘提到案。桃園地檢署近日依運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌偵結起訴。

警方查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具，帶回協助運輸毒品27歲泰籍移工帕男。（記者翻攝）

中壢警分局長林鼎泰強調，毒品犯罪嚴重危害社會安全，警方將持續強化情資蒐整、跨分局合作與社區通報機制，秉持「零容忍」立場，全力查緝毒品，守護市民安全。

更多警政時報報導

【獨家】從量子神山變爛尾案？群光電、中研院遭爆公共工程三重失守

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款