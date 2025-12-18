中壢、八德警聯手緝毒 查扣市價逾1億元海洛因毒品11公斤

【記者張沛森／桃園報導】中壢警分局攜手八德警分局聯手查獲泰國籍移工涉嫌運輸及販賣毒品案，查扣市價逾億元的海洛因毒品11公斤，已由桃園地檢署依涉嫌運輸未遂、意圖販賣及持有第一級毒品等罪嫌偵結起訴。

中壢警分局表示，接獲民眾檢舉，指稱泰國籍移工疑似涉及毒品不法行為，經成立專案小組，會同八德警分局偵查隊展開蒐證，去年10月在八德區介壽路一處出租套房內，發現黑色旅行箱內藏有白色粉末共32包，經以拉曼光譜儀檢測，確認為第一級毒品海洛因，毛重逾11公斤，現場並查扣磅秤、封膜機、夾鏈袋等分裝工具。

警方調查發現，2名泰國籍移工涉嫌運輸及販賣該批毒品，雖然其中一名26歲嫌犯已潛逃出境，但仍鎖定另名27歲嫌犯，隨即具證報請檢察官指揮偵辦，並持拘票在中壢區福嶺路一帶將他拘提到案送辦，已由桃園地檢署依運輸未遂、意圖販賣持有第一級毒品等罪嫌偵結起訴。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方對於任何毒品犯罪均採取「零容忍」態度，將持續結合民眾力量與跨分局合作機制，強化情資蒐集與查緝作為，依法嚴辦毒品犯罪，守護社會治安與民眾生命安全。

毒販被捕後應訊。中壢警分局提供

警方檢驗。中壢警分局提供

