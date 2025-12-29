中壢一派出所旁空地被擲汔油瓶

中壢警方查獲一男子在警所旁空地擲裝有汽油的酒瓶，並依法將男子送辦。（中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區普仁派出所附近空地上，二十九日凌晨遭人用一裝汔油的米酒瓶投擲，所幸火勢不大，二個小時後，警方在褚姓男子租屋處查獲，隨即帶回訊問，警方說褚姓男子疑似患有精神疾病，全案依公共危險罪嫌送辦，為免再發生類似危險警方也建請檢察官預防性羈押。

中壢警分局普仁派出所於指出，二十九日凌晨一時二十分，警方獲報，在派出所周邊空地上有火光，值班員警立刻前往查看，發現有瓶用玻璃米酒瓶裝有的汔油在燃燒，但火勢並不大，警方隨後調出監視器發現是現年三十四歲的褚姓男子所為，警方前往褚姓男子租屋處將他帶回派出所訊問。

廣告 廣告

警方表示，初步了解，褚男疑似患有精神疾病，不知何故持裝有汽油的玻璃米酒瓶點燃後，往派出所旁空地投擲，但火勢微小即滅，警方獲報後立即調閱監視器，在兩小時內就把褚嫌帶回調查。

警訊時，褚嫌對失序行為坦承不諱，警方在訊問後，即依公共危險罪嫌將褚男依法偵辦，並建請檢察官羈押，預防再犯。

中壢警分局長林鼎泰強調，任何涉及縱火、危害公共安全之行為，警方均將嚴正以對；另呼籲民眾如發現可疑危險行為，應即時通報警方，共同維護社會治安與公共安全。