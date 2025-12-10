中壢一無業男子連續兩天偷手機，終被警方逮捕送辦。（照片中壢警局提供）

記者丘安／中壢報導

桃園市中壢區福州街附近近日連續發生竊案，中壢警方據報後閱附近的監視器，九日中午在中壢區的中美路查獲劉姓竊賊，警訊時劉姓男子說因為找不到工作，缺錢花用，只好去偷手機變賣，警訊後，警方依竊盜罪將劉姓男子送辦。

中壢警方指出，在七日與八日兩天，警方都有接獲民眾報案電話，指在中壢區福州一街附近有民眾失竊手機，警方指報後聯合周邊中福、普仁及興國派出所調閱周邊大量監視器畫面，最後掌握犯嫌特徵與活動範圍，九日中午十二時在中壢區中美路一段一帶發現可疑身影，隨即調派線上警力上前盤查。

據中壢警方指出，這名疑似偷竊手機的劉姓男子現年三十六歲，七日中午先在中壢區福州二街看到被害人將手機置放於機車前置物架，遂趁隙竊走一支價值三千元的手機，八日下午二時又於福州一街一家通訊行內，竊取市價約一萬元的二手手機。

警訊時，劉姓男子說他因近期求職未果、缺錢花用，才連續在中福地區偷兩支手機；警方說，所幸劉男來不及將竊得的手機變賣，就被警方即時查扣並發還。

全案在警訊後依竊盜罪移送法辦。