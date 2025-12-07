中壢「雷霆除暴」破刑案110件 彩虹菸廠查扣逾200包成品市值500萬

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢、楊梅警分局聯手執行「雷霆除暴」專案期間，破獲第三級毒品「彩虹菸」製造工廠，帶回26歲洪男等3嫌。並查獲彩虹菸成品逾200包，再於工廠內查扣毒品原料、烘乾器、攪拌器等製毒器具，倘若全部製成成品，市值達500萬元，另中壢警方於本週專案期間查獲各類刑案110件101人，並在旅館內查獲4名詐欺車手，打擊犯罪成果豐碩。

中壢警分局、楊梅警分局除於3日晚上聯手瓦解該處毒品彩虹菸製造及分裝據點，全案訊後依毒品危害防制條例依法偵辦，昨(6)日晚間執行「雷霆除暴」擴大臨檢勤務，結合刑事、保安霹靂小組、交通等共動員103名警力，前往轄內KTV、酒店、撞球場、旅館等22處特種營業場所執行臨檢，並在6條主要對外聯絡道路設置臨檢點，以22組巡邏網高密度警力進行封鎖式執法。

廣告 廣告

中壢警分局統計，本週共查獲各類刑案110件101人，其中包含詐欺案件29件29人、毒品案件22件21人及通緝犯35件28人；另持續對轄內旅館高密度臨檢，針對外籍詐欺車手加強查緝，本週查獲4名車手，其中2名是馬來西亞籍，且均在旅館內臨檢查獲。

中壢警分局長林鼎泰強調，警方將持續以「強勢執法、雷霆出擊」的態度向毒品、暴力、詐欺等各式不法犯罪宣戰，全面淨化治安，讓市民安心、社會安定，並呼籲民眾如發現可疑情事，務必立即向警方報案提供情資，共同打擊犯罪。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》驚悚！台南女警開紅單 竟遭斧頭砍傷

獨家》台南女警開單竟被砍 「斧頭怪客」行凶動機曝光

公園溜滑梯驚見「情侶」野戰！家長傻眼：怎麼會是阿公和阿婆？

性感網紅「醫美變臉魔術王」涉毒 住處查獲大麻煙彈、搖頭丸

