中壢 172A公車試辦 串聯大學高鐵生活圈

桃園市中壢區大專院校多，許多學生通勤往返高鐵桃園站，市府交通局原有「181A中原大學─高鐵桃園站」、「172中央大學─高鐵桃園站」路線公車，為提升業者營運效率，並連結2所大學強化地區生活圈，12月起將路線整併為「172A中原大學─高鐵桃園站─中央大學」，第1階段試辦至明年1月11日，期盼學生及民眾踴躍搭乘。

該路線試辦為期3個月，第1階段為12月1日至明年1月11日，之後配合大學放寒假，於明年1月12日到2月22日暫停，明年2月23日到3月31日將再試辦第2階段。

廣告 廣告

民進黨市議員魏筠認為，整合後的172A公車路線，可以串聯中央、中原大學，也能讓沿線的萬能科技大學、啟英高中等學校師生通勤更便利，將要求市府加強宣導路線整合等資訊，讓有通勤需求、乘車往返高鐵桃園站的學生與民眾，都能享有更順暢的轉乘經驗。

民進黨市議員彭俊豪則說，原本中原大學有試辦181A往高鐵桃園站路線，因為搭乘人數不多，交通局有意取消該路線行駛，然而學生畢竟還是有通勤需求，溝通之下與中央大學路線整合調整，由中壢客運試辦全新路線，也讓2個區域民眾前往高鐵多了交通選擇，期盼能有助提升運量。