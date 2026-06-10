中壢1路口將增設號誌 盼擺脫百大肇事路口惡名
桃園市中壢區交通安全升級迎來新進展。位於市區要道的中壢區中山路與和平街口，過去因屬於無號誌路口，車流交織複雜，曾被列為「桃園百大肇事路口」之一。中壢警分局除建置科技執法設備外，昨(9)日上午邀集地方民意代表實地會勘，決議將由交通局研議於該路口設置三色號誌，並針對尖峰時段增設行人專用時相及對角線行人穿越道，守護用路安全。
中壢分局表示，為防制事故，警方先前雖於中山路與和平街口建置科技執法設備取締未禮讓行人，使事故件數從去(114)年同期1至5月的14件，降低至今年同期的7件，降低幅度為50%，受傷交通事故更從去年的10件，降低至今年的2件，降低幅度更高達80%，但由無號誌設計仍頻頻引發地方民怨與誤解。
為此，桃市府與警方強調，處罰並非目的，數據降低僅反映出該路口確實具備高度危險性與硬體改善的急迫性。為了消弭民眾疑慮並澈底根治交通盲點、確保行人用路安全，地方積極推動將該路口升級為正式實體號誌管制，期盼透過根本性的硬體建設，取代單純的違規取締。
為了通盤檢討配置並化解民怨，中壢分局昨日上午邀集地方民意代表實地會勘。此次由分局協同中壢區立法委員魯明哲、所有議員、地方里長及交通局等單位就號誌設置與車流疏導廣納建言。會中眾人達成共識，直言單純的執法取締僅是治標，唯有全面檢視道路工程與號誌規劃，改善無號誌缺陷，才能在保障安全的同時，合理顧及在地居民的用路感受。
中壢分局長林鼎泰表示，維護安全，確保行人用路權益是首要任務，但執法絕非為了開罰，而是為了導正習慣。該路口過去因缺乏號誌導致衝突不斷，雖全年度車禍從去年的26件縮減至今年的7件，證明科技執法確有成效，但警方深切理解民眾在無號誌處遭取締的無奈。因此警方主動發起會勘，希望透過跨局處對話，將基層民意轉化為具體的交通工程改善方案，尋求以更人性化、更根本的治本之道來取代單純的科技執法。
經密集討論，會勘決議將由交通局研議於該路口設置三色號誌，並針對尖峰時段增設行人專用時相及對角線行人穿越道。屆時將透過全紅燈管制，開放行人任意方向穿越，達成「人車完全分流」以保障絕對路權。
中壢分局強調，警方尊重民眾對科技執法的意見，期盼透過此次增設號誌的工程措施，用最符合民意的交通建設來取代罰單。未來硬體到位後，將翻轉過去的危險形象，打造真正安心的人行環境。
更多桃園電子報報導：
以大自然為教室！桃園青溪附幼翻轉傳統課堂 成果展見證孩子蛻變
其他人也在看
高雄教師控遭強制送醫！ 衛生局澄清：高風險已同意住院
高雄某明星國小一名林姓網紅教師，因多次揭露校園問題與政策亂象，日前在社群媒體上發文提及校舍樓層高度，隨即被市府相關單位介入，甚至發生疑似遭強制送醫事件，引發網路熱議。對此，高雄市衛生局則回應，林老師的就醫與住院過程均在其同意下進行，並已向家屬解釋相關情形。
日月潭空氣保衛戰開打！少做一事荷包恐先哭
[NOWNEWS今日新聞]國際級景點日月潭長年受車流與交通廢氣影響，為守護湖區清新空氣，南投縣政府推動「日月潭空氣品質維護區」，自7月1日起，將由分階段管制正式升級為全面稽查，不再區分車輛大小與用途。...
主播張倍滋韓國採訪「被誤認是中國媒體」遭驅趕！ 高喊「來自台灣」抗議群眾熱烈歡迎
南韓近選舉爆發爭議，首爾街頭連日來出現大規模抗議活動。台灣主播張倍滋7日前往當地連線報導，然而因為用中文採訪，一度被誤認是中國大陸媒體，遭到現場抗議民眾包圍驅趕，不過她臨危不亂解釋自己來自台灣，化解可能爆發的衝突，還意外掀起一股台灣媒體炫風。
Netflix 韓劇《鐵拳教育》花式霸凌手法一次看！每集劇情懶人包整理
本文整理 Netflix 韓劇《鐵拳教育》（참교육）全十集中的每一集霸凌手法，除了是懶人包整理也能助大家一起看透滋事份子的慣用套路，隨時警惕、小心預防惡人與惡意！
保險業務帶頭詐保！不法金額逾兩百萬 製造假車禍鎖定ＰＲＰ高額自費療程
社會中心／黃恩琳、劉毓琦 台北報導竟然有人利用PRP高額自費醫療項目詐領保險金！檢警調查，一名陳姓保險業務員和其他業務員以及保戶等23人合作，製造6起假車禍，再搭配PRP療程項目向好幾家保險公司詐領200多萬保險金。保險公司發現異常提告，士檢偵辦後，依法起訴23人。
台股新增兩檔「關禁閉」！均20分鐘撮合 關至6月25日
櫃買中心今（10）日公告新增2檔處置股，包括系統整合廠大粽（3147）與半導體封測廠商博磊（3581），均為20分鐘撮合一次，從明（11）日起一路關至6月25日。根據最新公告，大綜和博磊被列入處置股的原因，分別是前者最近6個營業日累積之最後成交價漲幅達38.85%，而後者最近6個營業日累積之最後成交價跌幅達47.31%。
食安快訊》非常泰「九層塔」殺菌劑超標10倍 拉亞漢堡、早安美芝城也出包
台北市衛生局今（10）日公布115年4月生鮮蔬果抽驗結果，在47件產品中發現5件不符規定，其中知名餐廳「非常泰」天母店的九層塔驚見殺菌劑超標10倍。台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，針對不符規定的產品已命抽驗地點下架不得販售，經追查產品來…
《RO仙境傳說 3》公開共創議事錄階段進度：揭露巔峰對決策略調整核心方向，強化「手動操作價值」純粹體驗
由 Gravity Game Vision 發行、JoyMaker 共同開發的 MMORPG《RO仙境傳說 3》，官方今(10)日釋出「共創議事錄」兩期重點整理，帶領玩家了解開發團隊與「共創議會」玩家代表之間，針對遊戲核心方向的深入討論。
鄭朝方選新竹縣長自曝「2位總統說我沒政治味」 黃揚明酸：黃山料體有人看得懂？
歷經波折，民進黨10日提名竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。鄭朝方於提名記者會上表示，2位總統都說過他「一點政治味都沒有」，但前總統蔡英文是問號，總統賴清德是驚嘆號。對此，資深媒體人黃揚明於臉書發文酸，這是（暢銷作家）黃山料體嗎？有人看得懂嗎？新竹縣長期被視為民進黨艱困選區，民進黨原先看好鄭朝方在擔任竹北市長期間累積的好評價，加上若藍營出現分裂局面，鄭朝方具備翻轉......
天雨路滑! 國道轎車打滑"翻轉360度" 曳引車控撞毀號誌
中部中心／綜合報導下雨天交通事故頻傳！9日晚上六點多，一輛轎車行經國道三號南投往彰化路段，失控打滑，撞內側護欄，又撞上外側車道另一輛車；10日早上五點多，也有一輛曳引車車頭，行經雲林西螺，打滑失控，撞倒燈桿與紅綠燈！同天，國道3號同樣也是轎車，失控打滑翻轉360度。
藍白新竹共組「鐵三角」力抗鄭朝方！王世堅：勝敗已經很清楚
【記者葉家瑋／台北報導】民進黨今（10日）正式徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長。對此，民眾黨主席黃國昌表示，目前新竹市有市長高虹安 、新竹縣有國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，竹北市則有民眾黨竹北市長參選人邱臣遠 ，三人將形成「鐵三角」拿下大新竹地區。民進黨立委王世堅今評論，「我想是很精彩的選戰，但勝敗已經可以看得很清楚」。
台中海線大停電! 特高壓線路突跳脫影響逾14萬戶
中部中心 ／ 許家程 李柏瑾 台中報導台中海線又傳出大規模停電事件，下午2點多，包含台中大甲、沙鹿、清水一帶，無預警停電，有學生上課到一半陷入一片漆黑，用手機打燈上課，台灣大道沒有紅綠燈，行車往來受到影響。台電獲報查修，發現是，161kV白線特高壓線路發生跳脫，經過近30分鐘搶修全數復電，一度影響用電戶數14萬多戶。
南市府公布酒駕累犯竟是"AI"? 交通裁決處坦承疏失
南部中心／林俊明、陳姵妡 台南報導台南市政府定期公布酒駕累犯照片，沒想到卻被抓包，疑似用AI生圖。背景的檳榔攤不只字體全崩壞，甚至還憑空長出"美金"。遭批根本是畫蛇添足、本末倒置。對此，交通局裁決中心坦承疏失，以後會謹慎處理。
鄭麗文登《金融時報》遭震撼提問！郭正亮曝背後危險訊號！？
國民黨立委鄭麗文日前接受《金融時報》專訪，強調台灣不應淪為大國博弈下的棋子，並呼籲兩岸恢復對話與交流，以降低台海誤判風險。她指出，許多台灣民眾擔心台灣可能成為「下一個烏克蘭」，因此美方除了維持區域安全外，更應積極扮演促進東亞和平的角色。
極客灣踢爆手遊效能造假惹怒高層？中國祭新規連「秤重、測跑分」都違法
今年二月份，中國知名科技頻道「極客灣」踢爆中國許多手機廠商造假手遊效能表現，提供「評測版」手機給各大科技頻道送測的實測影片爆紅後突遭下架引起軒然大波，沒想到時隔幾個月後，中國國家網信辦與市場監管總局直接出台更嚴格的《網路測評活動規範》讓中國創作者直接傻眼：「連跑分測重量都不行了？」
日韓小車破壞價殺入! 扣補助最低50萬內入手 夾擊國產車
財經中心／唐詩晴、戴亞倫 台北報導萬物皆漲、通膨高掛，百萬新車讓人可望不可及，不過現在台灣車市卻吹起了低總價的高CP值大戰，日韓進口車商打破市場常規，打出「進口車、國產價」的策略，若搭配政府的貨物稅減徵與汰舊換新補助，入手價一口氣狠砍10萬元，有的甚至50萬有找。
綠徵召鄭朝方選新竹縣長！邱臣遠質疑竹北市政怎延續：承諾能完整落實？
[FTNN新聞網]記者方炳超／台北報導民進黨今（10）日徵召竹北市長鄭朝方參選新竹縣長，對此，民眾黨竹北市長參選人邱臣遠質疑，許多竹北市民也關心，鄭朝方市...
台灣21歲新星終於開轟！陽柏翔二軍雙安打出本季第一轟單場3打點
體育中心／綜合報導效力於日本職棒東北樂天金鷲隊二軍的21歲台灣選手陽柏翔，今天在對養樂多的比賽展現驚人的打擊爆發力，他打出個人本季第一支全壘打，更繳出單場雙安、3分打點的亮眼成績單，
不爽撞人還罵騎士！高雄BMW駕駛單挑正義哥「拉扯毆倒地」畫面曝光
高雄市新興區上個月25日上午發生一起街頭鬥毆，八德一路與忠孝一路口，一輛BMW當天早上9點半左右行經八德一路與忠孝一路路口時，不知何故追撞前方機車害騎士倒地受傷，當時駕駛BMW的趙姓男子（35歲）一下車不停指責騎士，路人看不過去，先與趙男起口角後變大打出手，後續警方趕抵現場處理車禍完畢後，雖趙男與路人都不願提告，但警方仍依社維法移送裁處。
TPBL／年度MVP出爐 高錦瑋奪3大獎謙虛自比結蛹：提醒自己更好
TPBL台灣職業籃球大聯盟年度最有價值球員出爐！由桃園台啤永豐雲豹主控高錦瑋獲得，高錦緯一口氣抱回年度人氣球星、年度第一隊與年度MVP 3大獎。但他對自己這季表現並不滿意，強調這獎項要提醒自己變得更好。