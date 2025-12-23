中壢2議員宣布交棒新人 王浩宇曝回鍋參選機率

桃園市議員吳嘉和（右）決定不連任，交棒兒子吳睿霖（左）與妻子徐文真（中）輔選。圖：吳嘉和提供

2026年九合一選戰擂鼓響起，桃園市議員現任老將及新秀提前備戰，中壢區市議員應選11席堪稱一級戰區，國民黨規畫現任4席加「+1」、民進黨力保現任5席，無黨籍現任2席尋求連任及民眾黨規畫1席拚勝出，新人多拚初選競爭激烈，現任國民黨吳嘉和、民進黨徐景文決定不退連任，外傳回鍋的前市議員王浩宇今天亦表態「參選機率不高」，為中壢議員選戰憑添撲朔。

民進黨市議員徐景文決定不連任，急流勇退。圖：曾增勳攝

2026年底選舉確定，桃園市下一屆市議員包括區域57席（新增1席）、原住民8席（ 新增1席）共65席，其中中壢區應選11席，與桃園區應選12席，並稱最南北激烈區域，中壢區現任市議員包括國民黨邱奕勝、梁為超、葉明月及吳嘉和4席，民進黨徐景文、彭俊豪、黃崇真、張曉昀及魏筠5 席，無黨籍謝美英、劉曾玉春2席。

國民黨中壢區規畫提名5人，邱奕勝、梁為超及葉明月3人尋求連任之外，從政28年的吳嘉和決定不再連任，而交棒兒子吳睿霖爭取黨內初選提名，吳嘉和說，隨著政治思維改變世代交替，有些想法落差，讓他決定退下來，「交棒新生代，用新的思維為地方服務」。吳睿霖之外，新北市長侯友宜辦公室祕書彭康傑、龍平里長李慶融傳出參加黨內初選，前市議員劉安祺這屆意外落馬，決定捲土重來，劉安祺表示，他將投入中壢明年市議員選戰，依黨的規定參加初選，爭取黨內提名，為地方服務。

民進黨規畫提名5席，現任彭俊豪、黃崇真、張曉昀及魏筠4人尋求連任，徐景文表態不再參選、表示，他從政25年來認真地方服務，如今自己有新的生涯規畫，決定急流勇退，希望把機會留給黨內有理想、有抱負的年輕人。在徐不參選連任下，地方傳出興國里長彭政銘有意參選，此外，外傳曾遭罷免的前市議員王浩宇再戰中壢區，王浩宇明確表示，自己已定居高雄，專心做生意，回中壢參選2026機率不高。

民眾黨繼2022年提名中壢區市議員參選失敗，明年市議員目前規畫中壢提名1席，3年前參選失利的林昭印有意參選爭取提名捲土重來，民眾黨社會發展部主任張清俊決定投入中壢爭取黨內提名，張清俊日前請辭社發部主任，決定從楊梅轉戰中壢市議員，並展開地方布局；3年前以無黨籍參選中壢區市議員失利的毛嘉慶，決定加入民眾黨爭取再戰中壢，毛嘉慶表示，他將參加民眾黨初選，爭取代表民眾黨參選中壢，希望有機會為中壢鄉親服務。

