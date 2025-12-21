中壢20坪畸零地大變身！「夢幻生態公園」揭幕 打造都市生態跳島

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市中壢區夢幻公園、榮民路與榮安十三街交界有一塊財政部國有財產署所有約20坪畸零地，因毗鄰水溝容易形成髒亂點，經中壢區公所爭取認養，今年由在地中山里辦公處、中山社區發展協會與中山里親子志工協力執行環境部環境培力計畫，以及財團法人低碳健康生活基金會攜手深耕15期管委會共同打造「夢幻生態公園」，今(21)日下午揭幕啟用，在這小小的國有土地中種植富含50多種台灣原生種植物，打造生態共生的環境。

中山里長王寧政感謝基金會邀請專長植物、昆蟲及原生種植物、水生植物的范義彬博士、呂文賓老師提供諮詢及指導，讓這座公私協力打造的都市生態跳島不僅是一座復育原生植物及螢火蟲的生態公園，更串接聯合國永續發展目標(SDGs)，將「都市農園」與「兒童生態教育」具體實踐，落實「Action in the World」的行動精神，並以「轉廢為寶」的理念賦予土地嶄新價值。

副市長蘇俊賓下午出席「中壢中山里夢幻生態園(池)區揭幕儀式及生態工作坊」表示，今日活動結合園區揭幕與生態復育工作坊，讓孩子透過親身體驗，認識台灣原生植物生態，也學習將昆蟲野放在適當的棲地，是扎實且有意義的環境教育。市府跨局處推動都市生態營造，讓這些都市內的綠地也能擔任生態跳島的角色，讓城市裡的生態能夠持續繁衍延續。

蘇俊賓指出，公園若只有罐頭遊具，固然能提供休閒功能，但若能在綠地中復育珍稀的龍潭莕菜、台灣萍蓬草、桃園石龍尾等臺灣原生植物、營造友善棲地，意義將更為不同。今天包含市府環保局，區公所，里長以及基金會等，以公私協力的方式支持社區營造，包含社區志工們共同投入，讓孩子在都市裡也能親近自然、建立對土地的情感連結。現在大家一同復育螢火蟲，未來在螢火蟲季節時再回到園區，也會想起曾經參與生態復育的記憶，讓人與土地的關係產生緊密的連結與傳承。

包括環保局副局長葉孟芬、市議員魏筠、謝美英、中壢區長李日強、中正國小校長許梅珍、大伙防書院長鄭惠齡，低碳健康生活基金會董事長王鐘賢、執行長張水田等均一同出席。

桃園市中壢區中山里公私協力打造都市生態跳島，取名夢幻生態園區復育原生植物及螢火蟲。(記者李容萍攝)

