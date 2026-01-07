中壢21歲男大生上課突昏倒！緊急送醫不治 死因曝光

桃園中壢一名男大生上課到一半突然昏迷倒地，緊急送往天晟醫院搶救，最終仍回天乏術。（圖為天晟醫院，桃園市政府提供）

近日冷氣團報到，全台多處發布低溫特報，傳出桃園中壢有一名21歲大學男學生在上課過程中突然昏倒，送醫前就沒有呼吸心跳，經CPR並送醫搶救仍宣告不治。檢警初判死因為心因性猝死，是否與低溫有關將待進一步釐清。

綜合媒體報導，桃園中壢某大學有同學在社群分享，從老師口中得知有其他班發生同學在課堂上昏倒，救護車趕到時已經沒有呼吸心跳，老師也在班級群組提醒大家，要多注意自身和身邊同學的身體狀況，有不適就要立刻反應。

消防局證實通報 法醫相驗揭死因

桃園市消防局也證實，這起事件發生在5日上午，當天上午10時31分他們接獲通報，指出有一名21歲的林姓男大生在教室上課時突然倒地，校護評估無意識呼吸先緊急施予CPR，119救護人員到場後接手並給予必要救護處置，隨後立即送往中壢天晟醫院急救。

廣告 廣告

然而林姓男大生送醫搶救仍沒有恢復呼吸心跳，家屬最終決定放棄急救。據家屬稱，林生平時在家裡沒有異樣，也沒有其他疾病。警方報請桃園地檢署檢察官進行相驗，昨（6日）下午法醫相驗遺體後，初步判定死因為心因性猝死，至於是否和近期天氣變化有關尚待釐清調查。時值期末考週，學期即將結束，校園內竟發生憾事，其所屬系所也發聲表示，對於年輕生命的殞落感到萬分悲痛與不捨。

冬季猝死有徵兆？醫師提醒5線索要留意

低溫來襲可能提高猝死事件發生，醫師黃軒日前曾在臉書發文提醒，其實冬季猝死不是完全沒症狀，而是太輕、像小感冒，所以容易被忽略。他點名5個常見的低調警訊，包括：一、不明原因的「異常疲勞」；二、第二種是胸口悶、緊、壓，但「不像痛」，這是冬天因血管收縮所致；三、清晨夜間突然心悸、冒冷汗，特別是在剛起床、半夜上廁所、洗澡前後，這其實是交感神經過度活化的訊號，代表心臟電氣穩定度正在下降；四、是頭暈、眼前發黑、差點昏倒，這不是單純低血壓而已，而是心輸出量短暫不足的警告；五、睡眠突然變差、半夜醒來心跳快，而這常與自律神經失衡、夜間心律不整風險上升有關。

黃軒呼籲，如果有高血壓、糖尿病、高血脂、抽菸史、家族早發心臟病、睡眠呼吸中止症、長期壓力大或睡眠不足的人，這些「輕微症狀」都別輕忽，因為猝死最殘酷的地方不在於突然，而在於它其實給過提醒，但聲音很小。

更多鏡週刊報導

今「小寒」一年最冷！把握養生關鍵期 避免喝酒暖身NG行為

F-16V失事！鏡頭君疑拍到「瞬間火光墜海面」 照明彈照亮黑夜搜尋跳傘飛官

冬天猝死前有徵兆？ 醫師曝5種警訊被忽略了