中壢3派出所長履新！分局長林鼎泰勉勵深化為民服務品質

桃園市中壢警分局於日舉行龍興、文化及大崙派出所新任所長布達典禮圖：警方提供

桃園市中壢警分局於近日舉行龍興、文化及大崙派出所新任所長布達典禮，由中壢分局長林鼎泰主持典禮並勉勵新任所長到任履新。現場各級民意代表、警友辦事處及五大民力等重要幹部到場觀禮，場面隆重熱絡，展現地方各界對警察工作的高度支持與肯定。

林鼎泰期勉新任所長秉持專業與熱忱，無縫接軌各項警政作為。圖：警方提供

此次人事異動是因原龍興派出所所長黃冠貿陞任警察局公共關係室警務正，其遺缺經桃園市警察局整體檢討後辦理調陞、派；其中，原文化派出所警務員兼所長賴柏仁調派擔任龍興派出所所長，原大崙派出所警務員兼所長楊宗儒調派擔任文化派出所所長，原平鎮分局偵查隊副隊長王昇鈞調派擔任大崙派出所所長；另原中壢派出所副所長黃彥捷陞任警察局犯罪預防科警務員。

林鼎泰表示，中壢區為桃園市重要政經、交通與人口匯集核心，轄內大專院校、工業區、商圈及重劃區林立，各項活動頻繁，治安與交通勤務相對繁重。派出所所長身為第一線指揮核心，除須迅速掌握轄區特性外，更須整合警力與民力，因地制宜推動打詐、防制犯罪及交通安全工作，確保民眾生命財產安全。

林鼎泰也期勉新任所長秉持專業與熱忱，無縫接軌各項警政作為，持續深化為民服務品質，攜手地方力量共同守護轄區治安，營造安全、安心的生活環境。

