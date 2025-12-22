中壢SOGO耶誕公益活動驚見這些孩子超齡懂事

桃園家扶中心感謝中壢SOGO持續27年的耶誕公益活動，幫孩子孩子圓夢。(記者李容萍攝)

〔記者李容萍／桃園報導〕耶誕節將至，桃園市中壢SOGO百貨推動「SO GOOD好小孩的耶誕心願」公益活動邁入第27年，累計已協助完成近3000位孩子的心願。多年來活動持續進行，每年一推出即獲得VIP顧客與同仁熱烈響應、認養願望，通常短短3至5天內全數完成，溫暖的善意在中壢店快速傳遞。

中壢SOGO店長黎冠里今(22)日表示，今年企劃部同仁發現有幾個格外動容的故事，孩子們在卡片將耶誕願望轉化為對家庭的體貼與分擔，流露出超齡的懂事與成熟。

像是有小朋友把耶誕心願寫「尿布」，這不是為了自己，而是希望替家中年幼的弟弟分擔照顧的重量；另一小朋友盼收到「棉被」，只因冬天將至，想讓全家人在夜裡睡得暖一些；令人鼻酸的，則是一對小姊妹都寫下「奶粉」，不是給自己喝，而是要給身障、健康狀況不穩定的爸爸補充營養。

這3個心願由中壢SOGO的同仁們主動認養，共募集26罐奶粉、5箱尿布與2條棉被。這些耶誕心願沒有華麗字句，卻讓人看見孩子在現實裡提早長大，把屬於節日的期待，留給家人的需要。

黎冠里表示，這項中壢店與桃園家扶中心合作的「SO GOOD好小孩的耶誕心願」活動，不僅是節慶公益活動，更是持續累積傳承的關懷行動。透過心願認領的方式，也串聯企業、VIP顧客、同仁與公益資源，將關懷化為實際行動，讓孩子在重要節日裡感受到被支持與被看見。

桃園家扶中心感謝中壢SOGO持續27年的耶誕公益活動，幫孩子孩子圓夢。

