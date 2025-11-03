中壯年孤獨感高於年輕人 澳調查：與經濟因素有關

在貓咪的陪伴下，貝琪特捧著歌本唱起歌來，表情顯得怡然自得。但其實在此之前，她正深受孤獨感所苦，就算出櫃，也找不到歸屬感。不過一切就在她參加坎培拉當地一個合唱團之後，出現了轉變。

貝琪特表示，「我感覺自己終於可以自由呼吸了，沒有人對我有什麼要求，沒有人對我的性別、性取向或背景妄加揣測。」

貝琪特不是個案。坎培拉大學一項研究顯示，30至49歲的族群，現在已經超越20多歲的年輕人，成為澳洲首都坎培拉特區中最孤單的年齡層，其中有五分之一的人經常感到孤獨，原因跟經濟壓力有關。

坎培拉大學研究員舍默解釋，「他們往往是生活成本危機下，受影響最嚴重的一群，因為他們通常有較重的房貸，要照顧孩子，生活非常忙碌。」

學者指出，過去1年來，每5個坎培拉人就有兩人因為負擔不起，至少取消了1次社交活動，有些人甚至取消了好幾次。此外，有三分之一的坎培拉居民表示，自己的生活品質下降。而這種情況並不限於當地。

舍默指出，「人們對未來失去信心，感覺在幾年後，會變得更好的人變少了。」

那麼要如何走出這種困境呢？學者建議，多參與社區團體活動，或許是對抗孤獨的良方，貝琪特的方法值得一試。