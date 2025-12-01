中壯年注意！肌肉衰退比你想的還早 「肌少症」檢測年齡下修至50歲

醫師提醒，中壯年族群必須及早啟動肌力保養，運動菜單中應納入阻抗運動，並搭配均衡飲食及足量蛋白質，以降低未來失能風險。游騰傑攝



台灣高齡化快速發展，「肌少症」已成國人健康新課題。許多人以為這是老年人的專利，但最新研究顯示，肌力與肌肉量其實從中年就開始下滑，因此最新國際共識已將肌少症篩檢年齡，從原本的65歲下修至50歲。醫師提醒，中壯年族群必須及早啟動肌力保養，運動菜單中應納入阻抗運動，並搭配均衡飲食及足量蛋白質，以降低未來失能風險。

亞洲肌少症工作小組近日公布最新診斷共識，正式將肌少症的篩檢年齡從原本的65歲，大幅提前至50歲。這項調整意味著肌肉功能衰退比多數人想的還要早，中壯年就必須正視肌少症帶來的健康風險。這項改變來自於對亞洲國家的八個大型世代研究，近3萬5千名個案的長期追蹤結果。

廣告 廣告

這份亞洲版的診斷共識，是由委託臺北榮總經營的臺北市立關渡醫院院長、同時也是陽明交大健康長壽與老化科學研究中心主任陳亮恭領銜。他自2014年起便與日本、韓國、新加坡、泰國、香港等國專家共同推動亞洲肌少症的診斷與治療標準。

陳亮恭表示，這是首度將焦點從肌少症的疾病診斷轉向全生命週期的肌肉健康促進，為亞洲人口老化挑戰提供創新的解決方案，他表示，一般人在20至70歲間，肌肉量約流失40%，且自60歲後衰退速度明顯加快，平均每年流失1.4%至2.5%。民眾多數認為肌少問題是老後才要擔心，但研究顯示，中年已是肌肉功能衰退的關鍵期，提早檢驗有助於及早發現高風險個案，從而降低跌倒、失能與慢性病的風險。

研究也發現，亞洲人的基礎肌肉量本就較白種人低，若直接沿用西方診斷標準，容易忽略高風險族群。因此研究團隊以龐大亞洲資料為基礎，調整診斷條件，使評估更貼近東方族群的健康特性。統計顯示，亞洲地區肌少症盛行率約16.5%，其中4.4%屬嚴重肌少症；另有高達28.7%民眾呈現「可能肌少症」。陳亮恭指出，亞洲人肌力約從45歲開始加速下滑，55歲後肌肉量更顯著減少。

新版共識也調整明確定義，肌少症需同時符合「低肌肉量」與「低肌力」兩項條件，至於步行速度與五次起立測試等體能表現，則改為疾病預後的評估指標。此規範與世界衛生組織推動的「高齡整合照護」框架接軌，成為全亞洲推動健康長壽的共同策略。

近年已經確認肌肉與心血管代謝、大腦、骨骼、脂肪組織及免疫系統間均有大範圍的相關，所以新版共識也納入「強化肌肉健康」的新概念，強調從中年開始就應以提升肌肉健康，達成健康長壽的目標。

更多太報報導

阿公阿嬤動起來！國健署教你5動作：改善肌少症、衰弱風險

40歲以上肌肉逐年流失 北榮醫揭補充這營養素能逆轉