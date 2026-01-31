中壯年記憶力退步、反應變慢…早發性失智「惡化更快」 醫籲速做這事

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多於65歲前發病，部分患者四、五十歲就出現記憶與執行功能退化，影響工作與家庭生活。恩主公醫院提供



隨著人口高齡化，失智症逐漸成為台灣家庭必須面對的重要健康議題，但臨床觀察發現，失智症並非只發生在高齡族群，近年也出現愈來愈多仍在職場、家庭責任最重的「早發性失智症」患者，對個人與家庭帶來更沉重的衝擊。國際權威期刊《JAMA Neurology》研究推估，30至64歲族群中，早發性失智症的標準化盛行率為每10萬人中有119人，換算全球約有390萬患者，值得民眾關注。

恩主公醫院神經內科主任孫瑜指出，早發性失智症多在65歲以前發病，部分患者在4、50歲就出現記憶力與執行功能明顯退化，這些患者仍在職場打拼、孩子還在求學階段，卻因記憶力、專注力與執行功能退化，逐漸無法勝任原有工作。

「很多患者自己最先察覺異常，原本可以輕鬆完成的事情，開始變得力不從心。」她說，這也導致部分患者被迫提早退休或留職停薪，對家庭經濟與照顧結構造成沉重壓力。

孫瑜進一步指出，早發性失智症的病程惡化速度，往往比年長者更快，「臨床上幾乎是在和時間賽跑，短短1年內，認知功能就可能出現明顯下滑，患者與家屬都能清楚感受到變化。」由於病程惡化速度快，改善生活習慣對病程的延緩效果不大，亦凸顯其早期接受治療的重要性。

針對不少民眾關心「調整生活習慣是否能延緩失智」，孫瑜說明，規律運動、健康飲食、良好睡眠與社交互動，對整體腦部健康確實有正面幫助，也有助於減緩失智症的整體惡化。

不過她也坦言，針對早發性失智症患者，單靠生活習慣調整，對延緩病程的效果相對有限。由於這類患者的惡化速度較快，僅靠非藥物方式，往往難以有效阻擋疾病進展。「這也是為什麼早發性失智症患者，更需要及早接受專業評估與醫療介入。」

針對2025年衛福部食藥署已核准2款適用於阿茲海默症早期患者的針劑新藥，包括「樂意保」（Leqembi）以及「欣智樂」（Kisunla）。孫瑜強調，新藥治療並非人人適合，必須先確認是否為阿茲海默症，且屬於輕度或早期階段。

孫瑜指出，目前臨床上常使用的精準診斷方式，包括類澱粉蛋白正子造影（PET），約20分鐘即可完成檢查並評估腦內蛋白沉積狀況；部分患者也可透過腦脊髓液檢測作為輔助判斷。此外，若合併嚴重腦血管疾病、反覆出血或水腫風險高者，並不適合接受此類治療，仍需由神經科醫師完整評估風險與效益。

孫瑜呼籲，若出現記憶力明顯退步、工作表現下降、處理事情變慢、判斷力改變等狀況，且已影響到生活或工作，應及早就醫評估。「早期發現，不只是為了治療，而是為自己和家人保留更多選擇的空間。」孫瑜醫師強調，失智症不再只是被動接受的疾病，越早介入，越有機會延緩衝擊、維持生活品質。

