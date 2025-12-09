中壯年「有錢也打不到疫苗」！醫示警：流感疫情最凶一波來了

「翻修先生」神級部署在數周前就主動連繫診所自購足額疫苗，並預約醫護人員9日到公司為全體員工接種疫苗。（馮惠宜攝）

國內流感疫情升溫，疾管署公布上周（11月30日至12月6日新增21例重症，15例死亡，且公費疫苗即將用罄，診所自費疫苗一劑難求，19至49歲中壯年族群陷入「有錢也打不到疫苗」的困境，不少民眾連跑數家醫療院所仍撲空，形容「比搶演唱會門票還難」。

疾管署原購買648萬劑公費疫苗，因打氣太旺，緊急追加採購20萬劑，但截至12月7日全台僅剩28萬劑，且已確定不再開放全年齡免費施打。但也因為政府近期追加20萬劑，排擠到自費疫苗供應，基層醫師坦言，「許多診所早就全面告罄。」許多計畫出國民眾反映要一家家詢問，才有機會順利接種。

近日韓國、日本與大陸等地流感疫情大爆發，台中市衛生局坦言，目前社區主力病毒株為A型H3N2，台中市近3周（11月16日至12月6日類流感門診就診人次分別為1萬1569人次、1萬2494人次及1萬2510人次。開業醫師施勝桓指出，近期從日韓返台的民眾「幾乎無人倖免」感染，預估流感疫情會在耶誕後正式爆發。

「翻修先生」神級部署在數周前就主動連繫診所自購足額疫苗，並預約醫護人員9日到公司為全體員工接種疫苗。（馮惠宜攝）

在全民苦尋疫苗的混亂時刻，中部一家老屋翻修企業「翻修先生」卻展現「神級部署」的企業韌性。該公司創辦人張建文、陳奎祐透露，由於今年案量暴增，為獎勵員工辛勞，已規畫於明年初招待全體同仁赴韓國釜山旅遊，因觀察到日韓疫情急遽升高，若爆發群聚，不僅旅遊可能泡湯，連整體營運都會受到影響。

於是早在數周前就主動連繫診所自購足額疫苗，並預約醫護人員9日到公司為全體員工接種疫苗，費用由公司全額負擔，此舉不但讓員工不用奔波找疫苗，也確保於服務客戶與進出工地時的健康防護。

施勝桓直言，今年自費疫苗真的很短缺，「能像這家公司如此提前規畫、做到全員施打的，真的是非常少見。」員工對公司的貼心措施則紛紛表示：「比搶演唱會票還難的疫苗，公司竟然全包了！」、「今年不但有年終獎金、獎勵出國旅遊，還送健康！」

