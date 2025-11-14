中外交部召見日本大使 要求高市收回台灣有事言論

中國外交部發言人林劍表示，「日本首相高市早苗日前在國會，公然發表涉台露骨挑釁言論，暗示武力介入台海的可能性，在中方表達嚴正交涉和強烈抗議後，還執迷不悟、拒不撤回，中方對此堅決反對、絕不容忍，日方必須立即糾正收回惡劣言論，否則一切後果必須由日方承擔。」

日本首相高市上週在國會一番有關「台灣有事」的發言風波持續發酵，中國外交部指控，高市以存亡危機為藉口揚言行使自衛權，就跟發動九一八事變、侵略中國如出一轍，也形同軍國主義復辟。

北京當局週四同時召見日本駐中國大使金杉憲治表達抗議，並且威脅日方如果以武力介入台海，中方必將迎頭痛擊，堅決行使自衛權。日本政府發言人木原稔14日則重申，日本對台灣的立場沒有改變。

日本內閣官房長官木原稔，「台海和平與安全，不僅對日本的安全至關重要，對國際社會的穩定也同樣重要，日本政府一貫堅持，我們希望透過和平對話解決台灣問題。」

另外，針對中國駐大阪總領事薛劍在社群平台暗嗆「斬首」的暴力言論，日方認為極不恰當，已經循外交管道提出強烈抗議，要求北京採取適切措施。

而面對中日緊張升高，我國外交部稍早發布新聞稿重申，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中華人民共和國從未統治台灣，這已經是國際社會公認的客觀事實與現狀；中國無權置喙、也無權干預他國的主權行為，中方的言論凸顯霸權心態，更是企圖片面改變國際秩序的麻煩製造者。陸委會副主委14日進一步譴責中國對他國友台言行進行恫嚇。