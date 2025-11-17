中外交部直接表態！G20峰會李強不會與高市早苗會談

日本首相高市早苗。（圖／美聯社）





日本首相高市早苗的「台灣有事論」引爆中日外交衝突，日本外務省派出官員前往中國訪問，希望對兩國外交衝突尋找解方。不過，中國外交部態度依舊強硬，直接宣布22日開始，在南非舉行的G20峰會期間，國務院總理李強沒有安排與高市早苗進行會晤。

日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰 人才剛抵達北京，立刻就被媒體記者包圍，追問這回要與中方，協商討論的具體內容。

金井正彰表情嚴肅，低調封口避談，不過日媒共同社指出，日本官員此行應該是要向中國表達，首相高市早苗台灣有事的發言，並未改變日本政府的一貫立場，日方也不會同意撤回高市的相關發言。

中國外交部發言人毛寧：「我可以告訴你，李強總理沒有會見日方領導人的安排。我想強調的是，針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已經並將繼續向日方提出嚴正交涉，和強烈抗議。」

面對日方官員到訪，中方態度依舊強硬，還強調22日在南非舉行的G20峰會 ，中國國務院總理李強，不會與高市早苗會晤，並持續要求高市收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。

面對中日緊張關係 ，沒有任何降溫跡象，除了中國發布旅遊警示，要民眾暫時避免前往日本外，在北京的日本大使館也示警，呼籲在中國的日本人，務必盡力確保自身安全，雙方外交衝突持續升級。

