中外藝術饗宴 歲末同歡
記者黃朝琴／專題報導
歲末與藝術同行，進劇場跨年迎新。《遇見胡桃鉗的女孩》3部曲，見證冒險、勇氣與成長；基里爾．格斯坦首來臺，鋼琴獨奏探索浪漫樂派；《戲裡戲外》跨域卡司合擊，京劇音樂劇吸納新舊戲迷；台北愛樂聖誕音樂會，百人交響合唱極致感動；《蕭斯塔科維契之夜》音樂會，吉爾特伯格挑戰雙協奏曲；NTT臺中歌劇院歲末音樂會，以爵士樂為愛舉杯。
《遇見胡桃鉗的女孩》 看見最好的自己
衛武營主辦《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲19至21日登場，指揮家張尹芳帶領獨立音樂家，呈獻柴可夫斯基樂章，舞蹈家葉名樺編舞與編劇，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子成長經歷融合，從首部曲的摸索、二部曲的周遊列國，到第三部曲「看見最好的自己」，劇中小女孩已然長成初入社會的少女，探討她如何在現實壓力與芭蕾夢想間徘徊，映照出臺灣當代成年舞者共有的掙扎與努力，並帶著勇氣持續在冒險中迎來蛻變。
《基里爾．格斯坦鋼琴獨奏會》 探索浪漫樂派精髓
國家兩廳院主辦《基里爾．格斯坦鋼琴獨奏會》22日臺北國家音樂廳獻演，魯賓斯坦大賽首獎得主首次來臺，這位俄裔美國鋼琴家以技藝精湛、張弛有度，且細膩內斂的風範廣受青睞，這次探索浪漫樂派精髓，安排布拉姆斯與李斯特2位大師經典作品，呈現既對立又相連的複雜關係，布拉姆斯嚴謹蘊含澎湃情感，李斯特華麗充滿詩意奔放樂音，在同一個舞臺交織，為浪漫時期的雙重面貌帶來精采註解。
《戲裡戲外》 搬演戲班小人物悲歡離合
新編京劇音樂劇《戲裡戲外》20、21日臺中歌劇院，27、28日臺灣戲曲中心獻演，融合戲曲、音樂劇，搬演戲班小人物悲歡離合，述說伶人成長故事；文武老生李寶春編導演，攜手孔玥慈、李隆顯擔綱「戲裡」主角，音樂劇女高音林姿吟助陣，余季柔、李兆雲、徐彥凱出演「戲中戲」，還有硬底子電視演員劉士民跨界加盟，多層次框架式的戲劇結構，搭配多媒體舞臺，展現跨界魅力。
《蕭斯塔科維契之夜》 獻演畢生音樂軌跡
新象藝術主辦《蕭斯塔科維契之夜》26日臺北國家音樂廳登場，安排蕭氏從年輕到晚年的多元音樂，伊莉莎白鋼琴大賽冠軍吉爾特伯格演奏第一、二號2首極艱鉅協奏曲，開場《節日序曲》以銅管輝煌與熱烈歡騰開啟序幕，緊接著蕭氏早期作品《第一號鋼琴協奏曲》，鋼琴與小號對話彷彿瘋狂的雙人舞，隨後轉入蕭氏晚期創作《第二號鋼琴協奏曲》，明朗旋律送給19歲愛子，充滿父親對兒子期待，TSO臺北市立交響樂團壓軸演出《第一號交響曲》，引領聽眾感受青春疾走的瞬間與破碎熾烈的能量軌跡。
台北愛樂聖誕音樂會 致敬韓德爾
2025台北愛樂聖誕音樂會23日臺北國家音樂廳開唱，青年指揮家楊書涵領軍國立臺灣交響樂團，台北愛樂合唱團攜手國內聲樂家共演，節選韓德爾神劇《彌賽亞》第一部分「耶穌誕生」，歌詞取自《聖經》，感動人心威力、優美抒情旋律、真摯深邃情感，藉此致敬韓德爾在古典音樂史貢獻，同場演出知名耶誕交響合唱作品及羅伯．蕭《 的美好氛圍》第三組曲，為歲末耶誕佳節增添歡愉氣氛。
《愛在爵士樂Love Story》 浪漫音符迎新年
NTT歲末音樂會《愛在爵士樂Love Story》31日臺中國家歌劇院登場，小號演奏家魏廣晧擔任音樂總監，鼓王黃瑞豐等20位音樂家組成全編制爵士大樂團，特邀紐約爵士樂壇女伶歐柏莉．強森，其風格扎根於爵士、巴西音樂和具創造力的當代音樂，有著清晰歌聲、寬廣音域、流暢且多變，擅長擬聲即興演唱，也以對經典爵士樂的精準詮釋聞名。讓爵士大樂團帶你感受被「愛」觸動的瞬間，迎向新年第一個心跳。
《遇見胡桃鉗的女孩》音樂芭蕾劇場第3部曲，將歐洲百年經典《胡桃鉗》與臺灣孩子的成長經歷融合。（衛武營提供）
鋼琴家基里爾．格斯坦首來臺，呈現李斯特、布拉姆斯經典作品。（兩廳院提供）
新編京劇音樂劇《戲裡戲外》，安排精采戲中戲。（辜公亮文教基金會提供）
新編京劇音樂劇《戲裡戲外》，述說伶人成長故事。（辜公亮文教基金會提供）
台北愛樂聖誕音樂會，百人交響合唱極致感動。（台北愛樂提供）
《蕭斯塔科維契之夜》音樂會，吉爾特伯格挑戰雙協奏曲。（新象藝術提供）
NTT歲末音樂會《Love Story》場，20位音樂家組成全編制爵士大樂團，以爵士樂為愛舉杯。（臺中歌劇院提供）
