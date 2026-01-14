中多地爆孩子「失蹤」! 疑慘遭割器官 遺體尋獲多「溺斃」 監視器都剛好「壞了」

2026 年開年僅兩週，全中國爆出的失蹤、死因存疑的案例遍布河北、山東、安徽、四川等地。 圖：翻攝自 X

[Newtalk新聞] 中國青少年失蹤案件數近期不斷增加，據傳已破百人，而據多方媒體與消息指出，多起青少年失蹤後尋獲遺體的案例，最終被定案為「溺水身亡」，並排除刑事案件的可能。多起事件的「巧合」也引起中國社會感到不安。

據媒體報導，19 歲的陳姓少年於 2025 年 12 月 9 日在洛陽旅遊期間失蹤。家屬表示，少年性格並不內向，曾獨自前往廣東，失蹤前還曾打電話給奶奶稱已搭上返程火車。

經過警方調閱監視器發現，陳姓少年在洛陽期間均為獨自行動，12 月 9 日下午在洛浦公園下車後便失去訊號。一個月的搜尋後，搜救人員於 1 月 9 日在洛河中段尋獲遺體。儘管警方通報稱其「符合溺水死亡特徵」並排除刑事案件，且稱家屬對死因「無異議」，但網路評論區仍充滿質疑，網友紛紛追問：「為什麼每次失蹤的孩子，最後都在水裡發現？」

河南黑龍鎮也傳出 13 歲王姓少年在 12 日早上六時前往學校的路途中走失，隔（13）日在離家 3 公里外找到屍體，據消息，少年的眼角膜與腎臟已不知所蹤。

與此同時，河南新蔡縣則爆發一起校園死亡案件。據報導，一名 13 歲朱姓少年於 1 月 8 日在宿舍內死亡。家屬指控，校方在未通知家屬的情況下企圖運走遺體，且死者左胸出現一個「釘子大小」的孔洞，引發網路上強烈質疑是否涉及近年國際間熱議的中國「活摘器官」事件。

儘管官方通報死因為「心源性疾病」，但相關細節已觸發網路恐慌。X 帳號「以色列戰爭」更爆出駭人傳聞，指稱該校曾有學生疑似被注射藥物試圖活摘器官，因被發現才失敗，而附近隨即有中學生失蹤，被外界懷疑是作為「備份」的一員。

中國青少年失蹤案件數近期不斷增加，據傳已破百人。 圖：翻攝自 X

雖然此類說法尚未獲得證實，但過往中國前衛生部副部長黃潔夫曾在接受訪問時炫耀，中國在進行器官移植時擁有「多個備份活人」，以避免摘除過程中出現意外。相關評論被網友挖出，除了令人震驚，也引起網友自嘲「保護孩子最好的辦法是染上愛滋病」。

X帳號 「以色列戰爭」更是引述中國相聲內容：「老車不能修，就從別人的新車拿零件換上。」來諷刺現今中國社會的「器官移植」現象。

2026 年開年僅兩週，全中國爆出的失蹤、死因存疑的案例遍布河北、山東、安徽、四川等地。據多方消息整理：

山東諸城 13 歲男孩鄒姓少年於 1 月 12 日中午下車後失蹤，家屬控訴監控在關鍵時刻「剛好壞了」。

安徽懷寧17 歲高三女生汪田姓少女於 1 月 7 日走失，至今無聲無息。天津民族中學王姓少年因不堪老師極端對待跳樓，家屬控訴校方移動現場並偽造跳樓樓層以掩蓋真相。

四川成都大學發生一起學生失蹤案件後，家長在學校門口拉橫幅尋人時，遭趕來的警察驅趕。 圖：翻攝自 X

12 月一名尋親的家長甚至出面表示，接到當地警方電話阻止自己繼續發布尋人啟事，上海顧村公園也有尋親家長被警方迎面阻攔繼續發放尋親告示。四川成都大學發生一起學生失蹤案件後，家長在學校門口拉橫幅尋人時，隨即遭趕來的警察驅趕，儘管家長向警察下跪請求高抬貴手，最後仍被警車帶走，甚至驅散人群，要求現場學生刪除手機中的照片。

