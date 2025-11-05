中大成立氫能研究中心

中大成立氫能研究中心因應2050年淨零排放到來，積極培育相關人才並與德國于利希研究中心簽署合作備忘錄。（照片中央大學提供）

記者丘安／中壢報導

全世界訂2050淨零排放，中央大學五日就成立氫能研究中心並與德國于利希研究中心簽署合作備忘錄，中央大學蕭述三校長表示，希望成立氫能研究中心為國家培育有關人材並希望成為與國際重要連結點。

國際趨勢將於「2050淨零排放」中央大學五日成立 「氫能研究中心」並與德國于利希研究中心簽訂合作備忘錄，一起為氫能科技創新和推動氫能發展努力，簽署儀式中還舉辦了數場有關的專題演講，與會學者並將研究成果與在學界人士分享。

廣告 廣告

中央大學蕭述三校長表示，氫能是實現淨零轉型的重要關鍵，中央大學長期深耕能源、材料與永續科技領域，成立氫能研究中心象徵學研界在氫能技術研發、政策推動與人才培育上的全面布局，期望成為台灣氫能科技與國際夥伴的重要連結節點，將科研成果落實於產業與社會應用。

國科會林法正副主委認為，氫能為淨零的關鍵技術之一，也是國科會「永續及前瞻能源科技發展」的重要推動方向，中央大學成立氫能研究中心，正是呼應這項國家戰略，也展現學校在氫能研發的豐沛能量。

氫能研究中心主任曾重仁教授與德國于利希研究中心主任艾歇爾教授代表雙方簽署合作備忘錄，正式啟動台德氫能研究夥伴關係，曾重仁教授強調，氫能研究中心以打造氫能技術與永續應用的創新樞紐，領航能源轉型與碳中和未來為願景，結合全球夥伴，推動從基礎研究到產業鏈整合規劃。