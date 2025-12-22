中大文物館新翼羅桂祥閣，V形結構向維他奶創辦人致敬

香港中文大學文物館 – 羅桂祥閣的設計以「起承立新」為題，旨在透過嶄新的建築形象，弘揚華夏文化，承傳中大廣博的學術精神。

項目由香港著名建築事務所嚴迅奇建築師事務所（Rocco Design Architects Associates）操刀，建築形態模擬嶺南山峰之勢，由百萬大道延伸至舊文物館東翼，再以橫空而出之姿懸浮於山體之上，巧妙地將建築融入中大獨有的自然地貌之中。

新館外墻設計參考古人以「皴法」來描繪不同的質感來呈現山水之美的手筆，設計出獨特的模板，於清水混凝土墻展現出山水畫淡中有物，或深或淺，疏密有致的質感和紋理。設計靈感汲取自館藏水墨畫作，包括張大千的《山水四屏》及戴進的《仿馬遠踏歌圖》。建築師將畫中意境轉化為實體空間，透過懸臂式結構營造出「石下留蔭」的詩意場景；新翼大樓懸空而起，盡量減少對原有山坡的觸動，讓建築下方的林蔭綠意得以完整保留，延續山林氣息。

在空間規劃上，新翼利用大樓內的特色樓梯梳理動線，將北面的百萬大道與南面的大學道及大學城有機連接，形成一條便捷的「文化捷徑」。訪客穿梭於多功能大堂、特色樓梯以及新舊展覽空間之間，不僅能流暢地往返校園各處，更能在行進間沉浸於中華文化的氛圍與藝術藏品之中。

結構細節方面，新翼獨特的「V」形支柱設計蘊含深意，源自建築師對「傳承」二字的解構。「承」在中華文化中不僅代表「承接」與「延續」，亦包含「承托」與「支撐」的建築力學意義。這組 V 型支柱既詮釋了文化傳承的重任，寄寓新館在未來文化創作、交流與教育上的角色，同時亦是對羅桂祥博士所創立的維他奶（Vitasoy）品牌的含蓄致敬。

Photos: Rocco Design, CUHK Art Museum, 1km Studio Kevin Mak

