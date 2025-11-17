中大新超商AI包辦一切 很吸睛

中大女宿舍新便利超商沒有服務員，一切都由AI來操作，很吸睛。（中央大學提供）

記者丘安／中壢報導

中央大學十七日開始在「女十四舍」有最新一代未來超商「X-STORE 9」服務，沒有服務人員完全由消費同學自己來完成和結帳；校方表示，首日吸引不少學子們去體驗。進未來的零售場景是一切都由學生一手完成，不用掃條碼、不用排隊，最快三十秒就可完成購物。

據中央大學表示，「X-STORE 9」是採用工研院研發的複合式 AI 影像追蹤技術，結合逾 140 支複合型攝影機與光學雷達（LiDAR），能精準判讀入店者的行走軌跡與商品取放動作，離店時即自動完成結帳，提供快速流暢的購物體驗。相較上一代的感測技術，新系統完全以「純影像 AI」為核心，不需在貨架額外安裝重量感測器，大幅降低建置成本。

廣告 廣告

為滿足學生購物需求，25坪的新門市一次導入超過 6,000 項品項，是 X-STORE 系列中商品最完整的一家。不僅有零食、文具、日常用品，更首度支援吊掛式陳列，讓校內購物選擇更加貼近一般7-ELEVEN。

校方也表示，這樣的商店對學生而言，是一家走進去就能近距離觀察 AI如何工作的超商，讓科技不再只是課堂知識，而是生活日常的一部分。X-STORE 9另一亮點，是全台首座「自動化門市取貨微型倉」。由工研院整合AI和IoT技術，打造能「自動完成包裹入庫與取貨」的新型倉儲系統。微型倉內建置可靈活調整的儲格，再搭配多任務雙軸移動機械臂，平均每件約 20 秒的速度完成包裹存取，整體流程比傳統作業快上五成以上。