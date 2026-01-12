中大渺子成像術解析山體結構 金礦、火山無所遁形

中央大學校長蕭述三(中)出席中央大學研究成果記者會，與郭家銘教授(右)、陳建志教授合影。

中央大學物理系郭家銘教授(左)開發的渺子探測器，能解析山體構造，與地球科學系陳建志教授跨域合作，進行陽明山大屯山火山群的監測。

國立中央大學物理系與地球科學系跨域合作，利用物理系最新研發的渺子成像術，就像X光機一樣，探究山體的內部結構，幫助地球科學專家能掌握火山、地熱的情形，並進一步探究，目前中央大學地科系已經在陽明山設站，未來將有助於監測大屯山火山群的活動情形。

中央大學物理系教授郭家銘表示，渺子是存在於大自然中的基本粒子，穿透力強，可穿過一公尺的鐵，因此利用它探測山體，非常適合。

郭家銘說明，當渺子從山體前方穿透到後方，團隊在山體後方設置探測器，收集渺子密度，當山體密度越高，就會蒐集到較少的渺子，密度越低，蒐集到的渺子就越多，因此可藉渺子成像術，描繪出山體內部，例如岩層的變化、是否有礦產或水層，以幫助地球科學領域進行山體內部的探究。目前渺子成像術已在國際展現潛力，從埃及金字塔的密室探索、日本火山內部結構研究，到歐洲的核安與工程檢測，都有成功案例。

中央大學地球科學系教授陳建志表示，地球科學的研究是利用各種物理特性協助看見地底下結構，本次的渺子探測器，能進行空間網格解析，遠比利用重力來的精細，所以在空間解析度上提高了很大的能力，也更清楚地下影像。

陳建志教授指出，中央大學已啟動大屯山火山群的山體監測，希望透過渺子技術能解析山體內部結構，並進行長期的監測，目前已經架設1部渺子監測器，並開始運作，預計要完成4部，未來將可製作七星山的三維立體圖，充分掌握七星山的情況，不僅可監測火山的變化，也能確保民眾的安全。

陳建志敎授說，臺灣地質構造複雜、地形陡峭，又同時面臨火山、山崩、地熱與地下工程等多重挑戰，是最適合發展渺子成像術的試驗場域。這項研究的未來在地熱開發、二氧化碳地質封存，甚至高放射性核廢料處置等關鍵議題，都可能成為不可或缺的探查與監測方式。

郭家銘教授表示，本次的渺子探測器與國際發展同步，但體積更小，且不需要高壓運作，更適合野外環境。