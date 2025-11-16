中大獎太爽！他在社區群組「曬彩券」隔天領獎傻了 超扯真相曝光

（示意圖／Photo AC）

大陸內蒙古呼和浩特市近日發生一起因「曬彩票」引發的獎金被冒領事件。11月12日，市民王先生匆忙前往土默特左旗公安局金浩派出所報案，稱自己前一天核對彩票時發現中獎，但隔日攜帶實體彩票到店兌領時，竟被告知獎金已被他人領取。

《羊城晚報》報導，警方調查後發現，王先生於11月11日晚確認中獎後心情激動，便將中獎彩票拍照上傳至社區屋主微信群組，與鄰居分享喜悅。不料，群內居民趙某看到照片後，竟心生歹念，立即將照片轉發給熟識的彩票站業者，謊稱自己才是真正的中獎者，並以「人在外地」為由要求透過微信轉帳領獎。

由於獎金金額不高，加上趙某是店內長期顧客，業者在簡單核對後便信以為真，直接將獎金匯給趙某。直到隔天王先生拿著實體彩票前來兌獎，業者才驚覺受騙，隨即報警。

民警查清事發經過後，第一時間聯繫趙某，向其講解法律責任並進行批評教育。趙某最終認錯並將冒領的獎金全額退回。經民警協調，王先生選擇諒解，成功領回屬於自己的獎金。

警方提醒，中獎彩票屬於重要財產憑證，切勿隨意拍照上傳網路，以免被不法分子利用。日常生活中，任何涉及個人財產的憑證、證件均應妥善保管，避免因資訊外洩造成不必要損失。

