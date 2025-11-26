中大環校道路奪「工程永續與環境美學獎」 再創校園工程新標竿

中央大學環校道路工程再獲肯定，陳文逸副校長代表領獎。（中央大學提供）

記者陳華興／桃園報導

中央大學環校道路改善工程，榮獲社團法人中國土木水利工程學會「一一四年工程永續與環境美學獎」佳作。工程秉持「以人為本」之核心理念，兼顧道路安全、耐久性、低碳治理與校園生態保護，從材料、工法到施工過程全面導入永續精神，展現中大在工程品質、環境友善及永續校園建設之堅定承諾。

中央大學環校道路完工後三年，實測道路品質仍優於日本首都高速公路年度目標維護標準。（中央大學提供）

中央大學環校道路改善工程，繼一一一年榮獲「第二十二屆公共工程委員會土木類金質獎」佳作後，一一四年再度獲得「工程永續與環境美學獎」的肯定，展現中大在工程品質與永續治理的成果。本工程參與「環境與生態類」，評選過程特別重視「節能減碳、永續發展、生態保育、環境保護、環境相融」等面向，此次獲獎不僅肯定中央大學在永續議題的實踐，更印證「以永續為核心價值」的自我定位。

中大校園擁有七千餘株樹木及多處水域空間，是動物重要的棲息環境。（中央大學提供）

為落實節能減碳，本工程採用通過ISO一四0六七認證之熱拌瀝青混凝土，並保留貫入層、採土方零外運方式，最大幅度降低碳排放。全面使用一英寸改質瀝青混凝土，提高路面耐久度及行車效能，同時也是全國第一條同時以維護管理指標(MCI)、國際糙度指標(IRI)、鋪面狀況指數(PCI)三項指標驗證的校園道路。完工後三年經再次檢測，道路品質(MCI)仍優於日本首都高速公路的年度目標維護標準。

中大校園擁有七千餘株樹木及多處水域空間，是動物重要的棲息環境。工程團隊為減輕對環境生態衝擊，全程以專業工法執行樹木保護措施，包覆一百六十八根樹幹並設置導根板改善二十二處竄根問題，使施工周邊路樹維持百分之一百存活率，完整保留環校綠色廊道。此外，工程期間避免夜間施工降低對動物的干擾，維持生物棲地品質，以體現校園與自然共存的永續價值。

本工程以節能減碳、永續發展與生態友善為核心，全面提升校園道路品質，不僅獲得評審肯定，也為未來同類型工程提供可複製的成功模式。