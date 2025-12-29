中大與桃市府簽署合作意向書在八德區設附屬醫院計畫

中大與桃園市政府簽署合作意向書在八德區設附屬醫院計畫。（照片中央大學提供）

記者丘安／中壢報導

中央大學曾申請在八德設立附設醫院但未獲衛生福利部通過，今年桃園市政府再向衛福部爭取新增平德次醫療區並釋出床數，中大再獲機會二十九日與桃園市政府正式簽署合作意向書，共同推動「桃園市八德智慧健康創新園區」開發，規畫籌設中大醫院，並設立「智慧健康科技園區」及「新創基地與人才培育中心」。

據中央大學二十九日發佈新聞稿指出，桃園地區次醫療區病床數不足，中央大學曾在八德區申請設立附設醫院但未獲衛生福利部通過。今年桃園市政府再向衛福部爭取新增平德次醫療區並釋出床數，再為中大醫院帶來契機，中大與市政府並完成簽署合作意向書，共同推動「桃園市八德智慧健康創新園區」開發。

廣告 廣告

中央大學計畫設立的「智慧健康科技園區」及「新創基地與人才培育中心」，聚焦生醫科技、高齡健康、復健及婦幼醫療等重要領域，推動新世代智慧健康科技的研發與應用。並將結合醫學教育與研究功能，提供急重症醫療服務，同時，醫院將整合人工智慧、生醫感測與生資通訊技術等，發展智慧健康與照護體系，提供智慧醫療及特色專科等服務。

「桃園市八德智慧健康創新園區」的設立，中央大學將在智慧健康領域投入更多心力。運用跨域科研整合、產學合作及人才培育，結合創新科技能量，積極鏈結「AI建設」、「健康台灣」及「智慧城市」等國家政策。