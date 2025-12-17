中大買日房土地入籍 掀國安滲透隱憂1／中國人赴日大肆「圈地」恐危國安！ 高市內閣要管了

高市早苗內閣宣布措施，補足制度漏洞。（翻攝自高市早苗IG）

中國民眾持續赴日本置產，引發日本當局擔憂。日本內閣府昨（16日），針對戰略要附近房地產公布報告，外國人或外企購入一共3,498件，但中國人佔了將近一半的1,674件，遠遠超出其他國家。高市內閣宣布措施，補足制度漏洞。

外國人購置房地產，有沒有可能成為國安隱憂？日本政府先攤開數據，解讀及比較，尤其是在自衛隊基地或核電廠等設施，周邊約1公里範圍內。日本電視台記者：「其中由外國人或外國法人（2024年）取得，共有3,498筆，占整體的3.1%，在各國之中，中國占比最高，達到47.5%居冠。

廣告 廣告

日方16日公布最新調查，顯示中國資金仍積極布局，日本戰略要地周邊不動產1,674件，是第二名的台灣414件的四倍之多。日本經濟安全保障擔當大臣小野田紀美：「為了消除國民對外國人取得不動產的疑慮，「（政府）以適當的方式對外公布資訊，與相關部會協調合作的同時，持續推進相關檢討作業。」高市內閣2026年起要求新取得不動產者登記國籍，後續也將討論出入境政策基本方針。

而同一天，中國又因為日本氣壞了。中國外交部發言人郭嘉昆：「日方作為有嚴重侵略前科的國家，沒有任何資格說三道四。」北京老調重談開嗆，因為日本防衛大臣小泉進次郎，答辯時指出中國在過去20年間，軍事支出增加了7倍，強調有必要增加防衛經費，也將俄中軍機在日本周邊聯合飛行，視為「示威」，日中緊張快速飆高，還是圍繞日相高市早苗「台灣有事說」。日本經濟新聞社編輯委員中澤克二：「所謂台灣統一是（中共）一個重大目標，從長遠來看（目標）到2049年，就是中國迎來建政一百週年的時候。」有學者直言，中國正在製造「台灣有事」前奏，北京無孔不入的滲透，日本、台灣等相關國家大意不得。





更多《鏡新聞》報導

高市重申對台立場不變 麻生太郎力挺：被中國說幾句還好

距台僅110公里！ 日防衛省宣布：2026與那國島部署「電子戰部隊」

中國為「台灣有事」二度狀告聯合國 日本大使強硬反駁