中大「地球與環境學群」表現亮眼 為永續持續耕耘
人力銀行公布2026《企業最愛大學調查排行》，國立中央大學憑著長年深耕地球科學、環境研究與太空科技的卓越成果，榮登「地球與環境學群」全國榜首。中央大學表示，這是對中大辦學品質與人才培育的高度肯定，更是對中大持續回應國家需求、面向全球挑戰的最大鼓舞。
國立中央大學校長蕭述三表示，中央大學以地球科學起家，設有全國唯一的「地球科學學院」，為地球與環境研究與教育重鎮，涵蓋地球科學、大氣科學、太空科學、應用地質、海洋與水文等完整地球系統科學之核心領域，為國內外培育無數優秀高階地球與環境專業人才。因應全球永續浪潮與產業轉型需求，2024年成立全國首創的「永續與綠能科技研究學院」，致力培養具備跨域整合能力的綠領菁英，與企業攜手共同迎向2050淨零碳排挑戰。
蕭述三校長指出，面對氣候變遷日益加劇，中央大學也率先將研究觸角延伸至北極。2023年正式成立「臺灣極地研究中心」，探索極區暖化與永續科學議題，深化臺灣在全球氣候研究體系的角色與能見度。今年中央大學將第三度承辦全國大專校院運動會，去年更史無前例地前往北極引燃聖火，將大會「無懼．永續」的精神傳遞給全世界。
在太空科學領域，中央大學同樣走在全國最前端。參與臺灣首次國際登月計畫，自主研發的「深太空輻射探測儀」成功完成任務，刷新最遠飛行紀錄，展現世界級研發實力。隨著太空產業快速發展，中大培養的太空科學與工程人才，也成為國內外產業競逐的重要戰力。
蕭述三校長也強調，中央大學在衛星遙測科技領域具指標性地位。太空及遙測研究中心在國際資源衛星影像的接收、分析與應用為國內的領頭羊，除擁有全國最大的13公尺碟型天線，具半徑3000公里範圍的衛星影像接收能力，並整合「影像接收、應用研發與教育推廣」三位一體功能，成為全球少數全方位的太空遙測基地。相關研究成果廣泛應用於環境監測、氣候分析與災害應變，守護臺灣。
