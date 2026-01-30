中天不適用？衛星廣播電視法立院三讀通過 NCC：未有回溯條款

[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導

國民黨立委羅智強、翁曉玲等人提案修《衛星廣播電視法》，被綠營質疑是幫中天電視復台，因朝野無共識，今（30）日國會本會期最後一天開會，在藍白合作下，以同意60票對48票棄權，全案三讀通過。修正重點包括業者的執照效期從6年延長為9年，而行政爭訟程序終結前，得依原執照於原頻道行使權利。至於中天案是否適用，國家通訊傳播委員會（NCC）對此表示，根據修正通過條文，沒有溯及既往規定，因此中天案不適用。

廣告 廣告

立院今三讀通過《衛星廣播電視法》，明定行政爭訟程序終結前，得依原執照於原頻道行使權利，但NCC表示，條文沒有溯及既往規定，中天案不適用。（圖／翻攝Google Maps）

《衛星廣播電視法》修法後，第19條明定，經主管機關駁回換照申請之衛星廣播電視事業及境外衛星廣播電視事業之分公司或代理商，於行政爭訟程序終結前或主管機關另為許可換照之處分前，仍得依原執照繼續於原頻道行使權利。

對於中天電視公司就其經營的中天新聞台於2020年間申請換照時，遭NCC認定違規嚴重，決議不予換照而停播，行政訴訟仍在進行中。NCC主秘黃文哲指出，今日最終通過的條文沒有回溯條款，是針對目前正在審照或未來的案件適用，因此在2020年決議對中天新聞台不予換照並不適用。黃文哲也強調，根據第19條規定，NCC駁回換照申請後，若業者在訴訟期間仍可行使權利，「沒有執照怎麼營業，在制度上會有問題」。

針對其他條文，黃文哲表示，就制度變革部分，NCC會邀集專家學者討論後，再提修正意見。而對於修正後條文規定，駁回申請的行政處分經撤銷、廢止或因其他原因失其效力後，主管機關對於申請人負回復原狀及頻道位置之義務，黃文哲強調頻道位置非NCC直接擁有，實務上窒礙難行。

更多FTNN新聞網報導

藍白聯手通過衛廣法！「中天條款」闖關成功 訴訟終結前得繼續使用頻道

國會助理費修法三讀通過！公費助理工資變成立委補助費

老柯壓不住！助理費修法柯建銘已簽協商結論 鍾佳濱陳培瑜反對成發言車輪戰

